Были в форме ВСУ: на Запорожском направлении взяли в плен ДРГ россиян, — Ермак (видео)
По словам руководителя ОП, российские оккупанты были одеты в форму украинских защитников и пытались осуществить диверсии.
На Запорожском направлении украинские разведчики и штурмовики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу военных РФ. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам руководителя ОП, диверсанты были одеты в форму украинских защитников.
"Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии", — говорится в заметке Ермака.
Как отметил глава ОП, в плен оккупантов взяли бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.
На видеозаписи, снятой ночью, видно, как мужчины выходят из лесополосы с поднятыми вверх руками, в которых было оружие. На кадрах можно насчитать около пяти оккупантов.
На российских Telegram-каналах также публиковали это видео. Однако, по их словам, на кадрах — якобы военные ВСУ, которые добровольно сдаются в плен российским оккупантам, чтобы "остаться живыми и перейти на мирную сторону".
"ВСУшники, которым повезло", — так эту видеозапись подписал коллаборационист, спикер оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам представителя РФ, на Запорожском фронте продолжаются "безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Роботино и Вербово".
Примечательно, что публикация в канале Рогова появилась раньше, чем в канале Ермака.
Напомним, 28 сентября представители "Азова" сообщили, что украинские военные захватили российских военнослужащих во время атаки на вражеские позиции. Среди пленных оказался командир одного из военных подразделений оккупантов.