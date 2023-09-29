"БПЛА РФ не долетели, или не вылетели": спикер ВСУ сообщил результаты работы РЭБ (видео)

Подразделения БПЛА российских войск на востоке потерпели существенные неудачи, ведь были обезврежены украинскими специалистами радиоэлектронной борьбы.

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На востоке наши подразделения РЭБ за сутки сорвали 258 задач российских войск. Об этом сообщил в программе "Линия фронта" группировки войск Илья Евлаш.

Подразделения БПЛА врага потерпели существенные неудачи. Они могли получить связь, но не информация так и не была передана противником.

"Беспилотники не долетели, или вообще не вылетели", — заявил он.

Евлаш отметил, что уничтожение российской техники продолжается и в дальнейшем. Враг пытается организовать действия по отражению утраченных позиций вблизи Андреевки и Клещеевки, но терпит неудачу. Украинские войска эффективно выполняют задачи в этой локации.

Бои на востоке: данные Генштаба ВСУ

На Купянском и Бахмутском направлениях, как говорится в отчете за 29 сентября, российские войска штурмовых действий не вели. Силы обороны в районе Лимана успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Враг пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки. Украинские подразделения отбили наступление врага в районе Невельского.

Также в районе Марьинки Донецкой области российские подразделения вели безуспешные наступательные действия. Наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки

На Шахтерском направлении украинские воины также продемонстрировали весомые результаты. Бойцы успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

Напомним, 28 сентября рота ударных БПЛА "Ахиллес" уничтожила технику в районе Бахмута. Поразили бойцы 152 мм САУ "Мста-С". Ее дальность стрельбы составляет до 30 км, а стоимость — $1,6 млн.