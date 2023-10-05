Танки Abrams не смогут доминировать в случае конфликта США с Китаем, — анализ армии

В 2040-х годах поле боя будет наполнено роботами с искусственным интеллектом. КНР изучает американскую доктрину, поэтому танки Abrams могут быть неэффективными.

Related video

Американские танки M1 Abrams не смогут доминировать и быть эффективными на полях битвы в 2040-х годах, особенно в случае высокоинтенсивного конфликта с Китаем. Об этом сообщает The War Zone.

Вывод подготовил армейский научный совет, состоящий из группы независимых федеральных экспертов, который консультирует министра армии. Кроме того, что Abrams не будет доминантным в 2040-х годах, в оценке говорится о потребности армии США в боевых машинах 5 поколения одного или нескольких типов. Источники исследования достигают 2019 года, а окончательный отчет обнародовали в августе 2023 года.

Важно

В США объявили о разработке модернизации танков Abrams: что известно о проекте M1E3

Сейчас в армии США на вооружении 2500 танков M1 Abrams, еще тысячи находятся на хранении и их можно восстановить для участия в боевых действиях.

"Согласно нашим выводам, M1 Abrams не будет доминировать на поле боя в 2040 году. Все преимущества M1 в мобильности, огневой мощи и защите находятся под угрозой. Обновления M1A2 SEP V3&4 повысят эффективность, но не восстановят господство", — говорится в исследовании Армейского научного совета.

Abrams X может заменить нынешние танки Фото: General Dynamics

Кроме этого Китай и РФ пользуются прозрачностью США в доктринах и разрабатывают меры противодействия. Поэтому в дальнейшем США будут воевать в численном превосходстве врагов, что осложняется низким уровнем оперативной готовности противотанковых ракет и старением флота.

Прозрачность подразумевает развитие разведки, наблюдения и рекогносцировки Китая и РФ. Исследование основывается на ряде различных факторов. В частности на опыте Израиля на юге Ливана в 2006 году, в секторе Газа в 2014 году, войны за Карабах в 2020 году, полномасштабного вторжения РФ в Украину с 2022 года и событий в китайской армии.

"Однако "войны в Карабахе и Украине ... выявили уязвимость от ПТРК, вооруженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов, противотанковых мин, а также опасности, связанные с повышением прозрачности на поле боя", — говорится в отчете.

Также отмечается рост масштаба и количества потенциальных угроз танкам. ПТРК и другие противотанковые средства с БПЛА становятся более смертоносными. Китай все больше способен к интеграции операций в электромагнитном спектре, кибероперациях, морских и космических сферах.

Прогнозируется, что в 2040-х годах на поле боя будет значительное увеличение использования робототехники для ведения боя, разведки и наблюдения. Кроме этого ожидается развитие искусственного интеллекта, который сможет определять место врага и идентифицировать цель.

Средства маскировки бронетехники

"Будущее поле боя будет отдавать предпочтение камуфляжу, укрытию, сокрытию, обману и отрицанию с использованием новых технологий, которые могут: поражать, выводить из строя, сбивать с толку и/или подделывать вражеские сенсоры и кибервозможности", — добавляется в докладе совета.

Напомним, 27 сентября СМИ писали, что ВСУ применят танки Abrams в нужный момент с учетом погодных условий.

26 сентября в РФ начали распространять рекомендации для уничтожения американских танков Abrams.