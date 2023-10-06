"Ведет себя абсолютно правильно": Лукашенко поддержал призывы Зеленского о помощи к США

Президент Украины, по словам Лукашенко, якобы выполняет обещание "воевать до последнего украинца", но ставит вопрос о поставках оружия, поскольку были договоренности с Вашингтоном и другими союзниками.

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Требуя помощи от западных партнеров, прецедент Украины Владимир Зеленский, "ведет себя абсолютно правильно". Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко, информирует "Белта".

Диктатор высказал мнение о том, что в медиа якобы сложился образ Зеленского как нищего, который постоянно просит помощи. По словам белорусского политика, украинский лидер действует правильно.

"Зеленский ведет себя абсолютно правильно", — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, война в Украине "планировалась заранее". Соединенные Штаты, по его мнению, определили наше государство жертвой, пообещав ему максимальную поддержку. И украинская власть согласилась на эту роль.

"А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают", — высказался руководитель Беларуси.

Самопровозглашенный руководитель Беларуси сначала отметил, что украинский политик "подставил" США. Зеленский, по словам Лукашенко, как будто выполняет обещание "воевать до последнего украинца", но ставит вопрос о поставках оружия, поскольку были договоренности.

"Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была"", — заявил Лукашенко.

Напомним, 6 октября Лукашенко пригрозил за год вооружиться для современной войны. По его словам, белорусская армия будет иметь все необходимое в полном объеме: связь, разведка, беспилотники, ударные в частности и активную защиту. Одновременно с этим Лукашенко отметил возможность применения ядерного оружия с целью нанесения "необратимых убытков" врагу.