Challenger 3 приближается: в Великобритании тестируют новую трансмиссию для танка (фото)

Королевская армия хочет к 2027 году получить танк Challenger 3 для вооруженных сил. Он станет новой вехой в танкостроении для британцев.

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В Великобритании продолжают разработку нового танка Challenger 3, к которому улучшат почти все Challenger 2. Сейчас идут тестирования новой трансмиссии. Об этом сообщает подразделение Future Armour Lab, которое тестирует и испытывает новые образцы техники для британской армии.

В рамках разработки танка Challenger 3 продолжаются испытания новой трансмиссии, что может означать существенный прогресс в разработке силовой установки. Точные детали возможностей трансмиссии не раскрываются ввиду конфиденциальности разработки. Ожидается, что она будет существенным прогрессом для машины по производительности, надежности и адаптированности к эксплуатационным условиям.

Challenger 3 — это не разработка танка с нуля, а глубокая модернизация Challenger 2, что дает простор для улучшения всех имеющихся танков до уровня нового.

"Новый гидротрансформатор был воспринят очень положительно, экипажи поражены", — отмечаются военные о возможностях машины.

Разработка Challenger 3 прошла уже ряд важных этапов, в частности успешное завершение проверки дизайна в начале 2023 года. Это ознаменовало завершение разработки прототипа. Теперь танк должен пройти все этапы испытаний, прежде чем модернизация пойдет в серию.

Испытания трансмиссии для Challenger 3 Испытания трансмиссии для Challenger 3 Испытания трансмиссии для Challenger 3 Испытания трансмиссии для Challenger 3

Ожидается, что Challenger 3 должен достичь начальной боевой способности к 2027 году, а к 2030 году все 148 запланированных Challenger 3 должны быть в армии. Стоимость одной машины будет составлять около 6,8 млн долларов. Танк должен стать новой вехой в танкостроении в Великобритании. Он получит новую 120-мм пушку L55A1, которая совместима с натовскими боеприпасами. Также будет обновление двигателя, бронирования и системы управления огнем.

Напомним, 19 сентября в СМИ писали, почему не сообщают об успехах в Украине танков Challenger 2 и Leopard.

8 сентября стало известно, что Challenger 3 получит комплекс активной защиты Trophy .