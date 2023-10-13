iPhone помог отцу найти 24-летнюю дочь в расстрелянной ХАМАС машине (фото, видео)

Даниэль Уолдман и ее жених Ноам Шай пропали без вести после нападения боевиков во время музыкального фестиваля Supernova. Приложение Find my iPhone позволило отследить местонахождение автомобиля, который обстреляли не меньше трех хамасовцев.

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Отец 24-летней Даниэль Уолдман, американки израильского происхождения, убитой боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале, с помощью приложения на телефоне нашел ее останки в изрешеченном пулями автомобиле. Об этом сообщает CNN.

Эял Уолдман отследил местонахождение дочери и нашел разбитую машину, на которой она пыталась спастись во время террористической атаки.

Расстрелянный боевиками автомобиль

24-летняя Даниэль Уолдман и ее жених Ноам Шай, которые познакомились в армии, пропали без вести спустя несколько дней после ужасающего нападения во время музыкального фестиваля Supernova.

Эяль Уолдман все же надеялся, что дочь в плену у террористов, однако в прошлую среду узнал, что она со своим другом оказалась среди 260 погибших посетителей фестиваля.

Эяль Уолдман — основатель Mellanox, израильско-американского поставщика компьютерных компонентов. С помощью функции на телефоне он нашел разбитую машину дочери. Судя по всему, дочь вместе с другими пыталась уехать, но хамасовцы их остановили и расстреляли.

Погибшие Даниэль Уолдман и Ноам Шай

По его словам, он выяснил, как именно она была убита: автомобиль атаковали с нескольких сторон, 3-5 человек.

Отец погибшей дочери рассказал о нападении боевиков

"По гильзам, которые мы нашли, можно сказать, что стреляли не меньше, чем из трех оружий", — пояснил он.

По словам отца, на ближайшее время была запланирована свадьба его дочери, которая недавно переехала в новый дом.

Напомним, что родственники оплакивают ирландского "ангела", которая погибла во время нападения боевиков ХАМАС.

Также сообщалось, что бывший руководитель MI6 назвал причины провала разведки Израиля, что позволило боевикам ХАМАС напасть.