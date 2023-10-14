Мобилизация в Украине: кого из студентов отправят на фронт

Повестки будут вручать студентам в академическом отпуске, однако за ними сохраняется право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Related video

Студентов высших учебных заведений, которые взяли академический отпуск, могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины за подписью замминистра Михаила Винницкого от 11 октября.

В официальном письме, которое было направлено руководителям высших учебных заведений, идет речь о том, что студенты, находящиеся в академическом отпуске, могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва.

"Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца второй части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся", — говорится в тексте письма.

Важно

Мобилизация в Украине: кто из студентов может выехать за границу

В документе также обращается внимание на то, что в случае призыва такие студенты имеют право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Напомним, в конце сентября мы писали о том, при каких условиях студентам начнут выдавать повестки. По информации пресс-службы Житомирского ТЦК и СП, для отмены отсрочки для студентов Рада должна принять соответствующий законопроект. Пока что он лишь на рассмотрении.

Кроме того в это же время появился новый законопроект об отмене отсрочек. Предыдущее предложение заключалось в том, чтобы лишить отсрочек студентов, которым исполнилось 30 лет. Теперь предлагается разрешить призыв тех, чье образование не нужно для восстановления экономики.