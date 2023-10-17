Война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации, — Майя Санду

Майя Санду считает, если бы Россия достигла успеха в войне против Украины, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство.

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Президент Республики Молдова Майя Санду 16 октября заявила, что война Российской Федерации против Украины направлена на уничтожение нашего государства и украинцев как нации. Россия стремится восстановить контроль над государствами, которые входили в СССР. Об этом она сказала во время пленарного заседания 27-й конференции "Форум 2000", проходящей в Праге (Чешская Республика), сообщает Agora.

"Война России призвана положить конец существованию Украины как суверенного государства и украинского народа как нации. Если бы Россия достигла успеха, это, вероятно, положило бы конец и существованию Молдовы как свободного государства. Сегодня Россия хочет контролировать государства бывшего Советского Союза, как она когда-то контролировала государства Центральной и Восточной Европы. Меняются предлоги, идеология и исторические обстоятельства, сущность грубой силы сохраняется", — подчеркнула Майя Санду.

Она отметила, что большинство стран региона не могут оставаться в стороне, необходимо сделать выбор, который определит их будущее на десятилетия вперед.

"На какой стороне вы хотите быть? На стороне демократии и свободы или на стороне угнетения и пропаганды?" — спросила Санду.

По ее словам, для Республики Молдова демократия — это выбор как цивилизационный, так и экзистенциальный, ведь молдавский народ долго был лишен права голоса.

"Слишком долго нам, молдаванам, не позволяли быть самими собой. Но свободные нации не жертвуют своим достоинством даже перед гораздо более высокой силой. Молдова тоже этого не сделала... Несправедливая и неспровоцированная война по подчинению Украины не оставляет сомнений: если мы потерпим неудачу, мы будем втянуты обратно в прошлую сферу влияния России, открытую для вторжения в любой момент", — отметила политик.

Ранее Санду заявила, что Пригожин готовил госпереворот в Молдове в начале этого года. По словам президента Молдовы, россияне не оставляют попыток изменить власть в Кишиневе, в частности направляя большие средства на подкуп молдавских избирателей.