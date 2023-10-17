Откуда танки "Алтай"?: нападение ХАМАС организовала британская разведка, — эксперт с росТВ (видео)

По утверждениям Руслана Курбанова, Великобритания, скорее всего, делает ставку на подъем исламского мира. И через связи в Иране подталкивала к прокачке боевиков.

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Российский политический эксперт Руслан Курбанов на днях, выступая на российском телевидении, заявил, что британская разведка длительное время готовила нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Фрагмент записи телепрограммы опубликовал журналист BBC Фрэнсис Скар в соцсети X (Twitter).

На записи Курбанов говорит, что не исключает того, что атака ХАМАС длительно планировалась спецслужбами Великобритании.

"Я не исключаю, что вся эта атака ХАМАС, она, значит, очень долго и тонко курировалась британскими спецслужбами, которые через свои связи в Иране подталкивали Иран к прокачке. И подталкивали к атаке на Израиль. Для чего это нужно британцам? Для того, чтобы выбить США из этого региона, перехватить, значит, управление этими процессами", — заявил российский эксперт.

По его словам, Великобритания, скорее, делает ставку на подъем исламского мира.

"Не зря же идет перевооружение Турции! Откуда у Турции танки "Алтай", значит, ракеты… вертолеты собственного производства. На турецких заводах около 200 британских военных конструкторов сидит", — сказал он.

Боевики ХАМАС во время нападения на кибуц в Израиле

Стоит упомянуть, что доказательств в поддержку слов Курбанова нет. На минувшей неделе Великобритания разместила военный контингент в восточной части Средиземноморья, чтобы предотвратить эскалацию.

Карта эвакуации из сектора Газа, в т.ч. города Газа. ХАМАС на карте

Лидеры ХАМАС: кто на самом деле организовал нападение

Армия обороны Израиля опубликована инфографику иерархической структуры ХАМАС, руководство которой контролирует сектора Газа.

ХАМАС: кто спонсирует террористов

"Вот, кто несет ответственность за атаки ХАМАС против гражданских жителей Израиля. Мы знаем, кто вы", — предупредили в ЦАХАЛ.

Ключевые оперативники ХАМАС, уничтоженные ЦАХАЛ

Видео нейтрализации одного из боевиков ХАМАС

Напомним, что у боевиков были подробные карты военных объектов Израиля и тактические руководства с отмеченными уязвимостями бронетехники ЦАХАЛ.

Также сообщалось, что функция Find my iPhone помогла отцу найти 24-летнюю дочь в расстрелянной боевиками ХАМАС машине.