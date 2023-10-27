"Символично": в Виннице запретили российские песни, музыку, спектакли и фильмы

В Виннице запретили русскоязычный культурный продукт. Предприниматели должны отказаться от контента страны-оккупанта.

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В Винницкой общине запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта. Такое решение приняли депутаты городского совета 27 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале Винницкого горсовета.

"Символично, что это решение сессия приняла 27 октября — в День украинской письменности и языка. В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение", — отметил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

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Под запретом на улицах и в общественном пространстве города:

Музыка;

книги;

телепрограммы;

спектакли;

фильмы и сериалы российского производства и на русском языке.

Напомним, что компания Bolt заблокировала доступ к своему приложению для таксиста, который накануне в Киеве выгнал пассажирок из машины и отменил заказ из-за нежелания говорить на украинском.

Ранее сообщалось, что 26 октября стало известно о том, что киевский таксист отказался везти женщину, после того как она попросила его разговаривать на государственном языке. Мужчина назвал ее "больной" и высадил из машины.