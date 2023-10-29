Бросили бронетехнику на полпути: ВСУ сорвали наступление россиян на Красногоровку (видео)

В сторону населенного пункта двигалось как минимум 10 военных машин, но украинские бойцы "отработали" по противнику артиллерией.

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Вооруженные силы Украины разбили колонну российских оккупантов, которые пытались атаковать Красногоровку (Донецкая область). Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск в воскресенье, 29 октября.

Разгромили военных ВС РФ бойцы 31-й и 110-й отдельных механизированных бригад вместе с 116-й отдельной бригады территориальной обороны Полтавской области. В бою также приняли участие военные Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

На опубликованных кадрах видно, что колонна бронетехники российских оккупантов продвигалась вперед, в сторону Красногоровки. В сторону населенного пункта двигалось как минимум 10 военных машин. Украинские бойцы "отработали" по противнику артиллерией. Подбитая машина пехоты, которую уже охватил огонь, после попадания продолжила свой путь и пыталась развернуться, но заглохла. Артобстрел также повредил артиллерию ВС РФ: несколько единиц остановились на полпути и машины покинул экипаж. Не пострадавшая от взрывов техника развернулась и потянулась на исходные позиции.

"Благодаря слаженным действиям удалось разбить колонну оккупантов, которые пытались прорвать нашу оборону возле села Красногоровка", — подписали военные опубликованное видео.

Напомним, украинские военные продолжают наступление в районе Работино. С 26 по 27 октября на Мелитопольском отрезке фронта погибло три четверти россиян, которых ликвидировали на войне в Украине за прошедшие сутки, свидетельствуют слова командующего Александра Тарновского.

А 28 октября стало известно, что ВСУ пробились к западным окраинам Сергеевки под Лиманом. Благодаря действиям операторов FPV-дронов и коптеров со взрывчаткой, а также подразделениям с автоматическими гранатометами бойцы ВСУ смогли отбросить оккупантов от западных окраин Сергеевки.