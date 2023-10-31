Безосновательно начислил более 4,6 млн грн: в Украине под суд пойдет еще один командир (фото)

Офицер начислял выплаты даже тем военным, которые отсутствовали в воинской части в течение трех месяцев. Его будут судить за халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия.

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ГБР завершило расследование в отношении командира одной из воинских частей на Николаевщине, который безосновательно насчитал своим подчиненным почти 4,6 млн грн. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что офицер начислял выплаты подчиненным, которые самовольно оставили воинскую часть. Средства начислялись даже тем военным, которые не появлялись на службу в течение трех месяцев. ГБР отмечают, что командир был обязан приостановить выплаты бойцам, однако этого он не сделал.

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Отметим, что о подозрении мужчине объявили в августе этого года. Его обвиняют в халатном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в июле Государственное бюро расследований сообщало, что объявило подозрение командиру одной из воинских частей Донецкой области в организации фиктивных выплат военным. По информации следствия, мужчина за семь месяцев присвоил почти 5 млн гривен.

Также в августе на Львовщине задержали еще одного командира, который продавал военнослужащим бесплатные продукты и заставлял бойцов строить себе имение.