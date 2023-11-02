"Все сожгли, всему капец": оккупанты показали "визит" украинских FPV-дронов (видео)

Оккупанты жалуются на ночную атаку множества дронов-камикадзе, а также кассетных снарядов. В результате налета они потеряли весь транспорт.

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На одном из участков фронта украинские FPV-дроны атаковали место расположения российских захватчиков. После налета оккупанты остались фактически без ничего. Последствия атаки они сняли на видео и выложили в сети. Видео поделился украинский журналист Юрий Бутусов.

По его информации, FPV-дроны точно отработали, предварительно, где-то на Херсонщине.

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"Разрушительные последствия атаки расположения военнослужащих ВС РФ, вероятно, во временно оккупированной части Херсонской области. На нескольких фрагментах видео от российских солдат видно, как горит автопарк и дом, который они "освободили" от бывших владельцев, мирных жителей, а также снято утренний "разбор полетов". Оккупанты сетуют на ночную атаку множества дронов-камикадзе, а также кассетных снарядов", — подписал видео журналист.

На опубликованных кадрах видны последствия ночной атаки. Все вокруг горит и пылает, а оккупанты прячутся и снимают атаку из своего укрытия.

"Ух ты, красотища. Все сожгли, всему капец. Ящик с ПТУРами... Вот так работают FPV-дроны", — комментирует за кадром смущенный от увиденного оккупант.

Вторая часть видео отснята уже в светлое время суток. Здесь видно, что прилет произошел в частный дом, где поселились захватчики. Возле двора они припарковали ворованные у гражданского населения машины, которые полностью сгорели после атаки.

Напомним, что на Авдеевском направлении российский вояка подорвался, взяв в руки дрон-камикадзе, который упал на землю.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона уничтожили российскую установку "Метеорит". Дрон-камикадзе атаковал технику россиян на Авдеевском направлении.