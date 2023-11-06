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Военный Фокус Российско-украинская война

За октябрь россияне изготовили более 100 высокоточных ракет, - в ГУР предоставили перечень

В ГУР предоставили перечень российских ракет
Россияне изготовили более 100 высокоточных ракет за октябрь

Разведка также сообщила, когда россияне начнут избивать по энергосистеме Украины.

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Россияне изготовили 115 высокоточных ракет за октябрь 2023 года и имеют в запасах еще 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. С таким потенциалом они ожидают увеличения нагрузок на энергосистему Украины, чтобы начать снова бить по энергетике. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"Россия в октябре изготовила 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров", — отметил Скибицкий.

Представитель разведки также предоставил список новых вражеских ракет. Среди них:

  • 40 крылатых ракет Х-101;
  • 30 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 20 крылатых ракет "Калибр";
  • 12 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 9 крылатых ракет Х-32;
  • 4 аэробалистические ракеты "Кинжал".

Сколько ракет имеет Россия на ноябрь 2023-го

В общей сложности, по данным разведки, в запасах России имеется около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.

Скибицкий считает, что россияне нанесут ракетные удары по энергетике Украины осенью-зимой, с наступлением холодов.

"Такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода — россияне выжидают падение температуры ниже нуля", — добавил представитель ГУР.

Чем россияне будут бить по Украине

По словам Вадима Скибицкого, враг, вероятно, применит ракеты разных типов или будет совершать комбинированные удары с использованием ракет и беспилотников. Это будут не такие примитивные атаки, как 2022-2023 год.

Ранее в ГУР рассказали, что количество ракет в РФ свидетельствует о том, что кафирам удается поддерживать производство на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

8 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг также наращивает производство ударных "Шахедов" для атаки на территорию Украины.