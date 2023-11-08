60 лет истории: Тайвань наконец-то говорит прощай истребителям F-5 Tiger (фото)

Соединенные Штаты в 1965 году начала поставки самолетов F-5E/F, которые только сейчас начали списывать, чтобы заменить на более современные T-5.

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После более 50 лет эксплуатации Тайвань планирует списать старые истребители F-5E/F до конца года. Об этом сообщает The War Zone.

Согласно источникам издания, F-5E/F будут сняты с эксплуатации до конца 2023 года, однако будут сохранена уникальная версия самолета-разведчика RF-5E Tigergazer. Их будет ожидать более поздняя замена на беспилотники MQ-9B Sea Guardian и модернизированные F-16. Для истребителей поставят разведывательные модули MS-110. Они уже заказаны, но еще не получены страной.

T-5 приходит на замену F-5

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Списание F-5 также происходит благодаря постепенному внедрению усовершенствованного учебно-тренировочного самолета T-5 Brave Eagle тайваньского производства. Новый самолет создан на основе F-CK-1 Indigenous Defense Fighter. Сами T-5 нужны для замены других учебно-тренировочных самолетов AT-3. Сейчас Тайвань уже имеет 66 серийных самолетов T-5.

Завершение эксплуатации F-5E/F знаменует собой важную веху для развития Воздушных сил Тайваня, потому что они в свое время получили около 500 истребителей F-5 в различных модернизациях. Предоставить самолеты в США согласились еще в 1965 году. Воздушные силы использовали самолеты для повышения квалификации, другие QF-5 были уничтожены во время ракетных испытаний.

Семь истребителей F-5E/F переделали в версию Tigergazers

До 1980-х годов F-5E/F доминировали во флоте Тайваня, однако как только они стали получать модернизированные F-16 и современные F-CK-1, роль F-5 изменилась. Семь истребителей F-5E/F переделали в версию Tigergazers. Самолет вместо оригинального радара и пушки получил удлиненную носовую часть для камер KA-95, KA-87D и RS-710E. Большинство последних активных F-5E/F эксплуатируется 7-м учебно-истребительным крылом на авиабазе Чихан.

Напомним, 19 октября СМИ писали, как Йемен получил истребители F-5E Tiger II и при чем здесь Тайвань.

10 октября в Индии совершил свой последний полет истребитель МиГ-21, который был определяющим самолетом для страны.