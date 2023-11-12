"Встречали аплодисментами": полицейский вспомнил, как поднял флаг Украины в освобожденном Херсоне

Командир роты полиции особого назначения Руслан Причепа, поднявший флаг Украины над освобожденным Херсоном год назад, вспоминает об историческом событии.

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Сотрудник Нацполиции поделился воспоминаниями о том, как год назад поднял флаг Украины в освобожденном Херсоне. По словам командира роты полиции особого назначения ГУ НПУ в Херсонской области Руслана Причепы, местные поначалу не понимали, что происходит, когда его подразделение вошло в город. Об этом он рассказал в документальном фильме Министерства внутренних дел "Херсон: год после освобождения".

"У меня на пикапе на бортах сидели два пулеметчика, они подняли флаг и тогда полностью все улицы были эмоциональны. Люди подходили к бордюрам, дороге, чтобы встретить нас аплодисментами," — рассказал полицейский.

Для Причепы дата освобождения Херсона стала исторической. Именно он ранним утром 11 сентября прошлого года установил государственный флаг на помещении ГУ НПУ в Херсонской области. С того момента новость об освобождении Херсона распространили по интернету и соцсетях.

Однако в городе на тот момент все еще были вражеские диверсанты.

"Каждый перекресток для нас был в ожидании засад и ДРГ", — добавил полицейский.

Комментарий Руслана Причепы с 11:00

Напомним, украинские военные освободили Херсон от ВС РФ 11 ноября 2022 года. Город оккупировали в начале марта. Это был единственный захваченный областной центр за период полномасштабного вторжения. Свое отступление россияне объясняли "жестом доброй воли".

В Министерстве внутренних дел к первой годовщине деоккупации Херсона выпустили документальный проект "Херсон: год после освобождения".

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал ссылку на фильм в своем Telegram-канале, отметив, что никто не оставит наших граждан на произвол судьбы.

"Херсонцы знали и верили: Украина вернется. Ведь мы никогда не уступим ни клочка нашей земли", – отметил министр.

Фильм начинается с плаката "Вас приветствует Херсонская область". Далее показаны кадры разрушений, нанесенных ВС РФ. По ходу фильма очевидцы событий делятся воспоминаниями об историческом дне.

Фокус писал, что левый берег Херсонщины остается под контролем россиян, а областной центр довольно часто обстреливают.

Фокус также сообщал, что Херсон планируют защитить дополнительными системами ПВО.