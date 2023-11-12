"Сохранить мир в Европе": президент Латвии призвал предоставить Украине больше оружия, — СМИ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО необходимо готовиться к длительной войне в Украине. Западные страны обязаны отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества оружия Украине.

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Российская Федерация готовится к продолжительной войне против украинцев. Победа Украины поможет уберечь мир в Европе. Об этом заявил президент Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью Associated Press.

Он призвал страны Запада продолжить поставки оружия Украине, иначе Россия может победить и получит зеленый свет для угроз другим странам в будущем.

"Важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что, если мы остановим Россию на Украине, тогда Россия не сможет бросить вызов другим странам", — сказал президент Латвии.

Он указал на разрушительную роль, которую российская группа наемников ЧВК "Вагнер" играет в Африке, а также на встречи России с представителями ХАМАС. По его мнению, в интересах безопасности стран НАТО "рассматривать оба случая одинаково".

"Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", – сказал политик.

Ринкевичс отметил, что украинские солдаты воюют "очень храбро" и Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества оружия, "потому что мы не предоставили столько, сколько должны были".

По его информации, Российская Федерация мобилизует свою экономику, ресурсы и военную технику "для очень долгой войны".

"Она пыталась выиграть войну быстро, но поняла, что не может, и теперь Москва хочет "задушить" Украину", — сказал Эдгарс Ринкевичс.

Президент Латвии заявил, что ЕС и НАТО необходимо готовиться к длительной войне в Украине.

"ЕС осознал, что нам нужно больше обороны и вооруженных сил", — сказал он. "И на данный момент мне бы хотелось, чтобы этот процесс стал немного более быстрым. Но, тем не менее, эти вещи наконец-то сдвинулись с мертвой точки".

По его словам, многие эксперты и официальные лица говорят, что президент РФ Владимир Путин надеется пережить западную поддержку Украины в долгой войне. "Я думаю, очень важно, чтобы он проиграл", — сказал Ринкевичс.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Латвия конфисковала 20 автомобилей у нетрезвых водителей и безвозмездно передаст Украине. Общая стоимость транспортных средств, которые отправят преимущественно для медицинских учреждений, составляет около 56 тыс. евро.