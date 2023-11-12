На случай нападения Китая: Япония провела учения по эвакуации с острова вблизи Тайваня

Тренировки были предназначены для того, чтобы научить население реагировать на чрезвычайные ситуации, возникающие вследствие любых попыток со стороны Китая захватить соседний Тайвань.

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В воскресенье, 12 ноября, Япония провела учения по эвакуации на своем самом западном острове. Об этом сообщает Reuters.

По легенде, учения проходили на случай цунами, но также могут помочь жителям отреагировать на чрезвычайную ситуацию в результате любой попытки Китая взять под контроль соседний Тайвань, заявили власти японского острова Йонагуни.

"Мы не можем выбирать время, когда мы столкнемся с катастрофой. Мы должны думать о самом худшем, что может произойти, и планировать на этот случай", – сказал мэр Йонагуни Кеничи Итокадзу в начале учений.

Отметим, что Йонагуни находится всего в 110 километрах от Тайваня. В августе прошлого года Китай выпустил ракеты в близлежащие воды в ответ на визит в Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Кодзи Сугама, чиновник Йонагуни, ответственный за подготовку 1700 жителей острова к стихийным бедствиям, говорит, что община должна быть готова к опасности конфликта.

Напомним, 30 октября заместитель главы Центральной военной комиссии Китая генерал Чжан Юйся заявил, что армия Китая не будет терпимо относиться к любым шагам, направленным на достижение независимости Тайваня.