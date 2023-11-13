"Гадать на кофейной гуще": в ВСУ рассказали, получила ли Украина бомбардировщики Су-17 (видео)

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, бомбардировщик Су-17 является советским самолетом и действительно находится на вооружении Польши. Его можно использовать для ракетных атак и переноса других видов вооружения.

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В Воздушных силах ВСУ прокомментировали кадры полета Су-17 якобы над украинскими военными и ответили, действительно ли этот самолет появился на вооружении наших летчиков. Представитель ВС Юрий Игнат 13 ноября в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал, владеет ли информацией о передаче этого бомбардировщика со стороны Польши.

По его словам, сообщения о полетах польских Су-17 (или Су-22) над военными Вооруженных Сил пока нельзя подтвердить.

"Очень любят у нас гадать на кофейной гуще. Воздушные силы рассматривают разные варианты... По Су-22 или Су-17 — пока такой информации нет", — отметил Юрий Игнат.

Он сообщил, что бомбардировщик Су-17 является советским самолетом и действительно находится на вооружении Республики Польша. Этот самолет можно использовать для ракетных атак и переноса других видов вооружения.

Спикер рассказал, ему известно, что Украина вела переговоры с партнерами о передаче всех видов авиационного вооружения, в частности различных видов вертолетов и самолетов.

"Все рассматривалось, в частности, вертолеты еще советского производства, Су-22 и все, что есть в ближних странах, для того чтобы как можно скорее их предоставить Украине. Для Су-22 надо будет переобучение, если такое решение будет принято", — сообщил Игнат.

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Напомним, 12 ноября сообщалось, что плохая погода существенно повлияет на работу авиации ВС РФ. От погоды зависит и процесс нанесения ударов по территории Украины со стороны россиян.