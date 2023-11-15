"Придется объяснить": аналитик объяснил, почему Путин не решается на дополнительную мобилизацию

По его мнению британского эксперта Шона Белла, в Кремле опасаются роста протестных настроений среди российского общества незадолго до проведения президентских выборов.

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Британский военный аналитик Шон Белл 14 ноября заявил, что российская армия несет большие потери, но есть несколько причин, по которым президент Российской Федерации Владимир Путин не решается дополнительную мобилизацию гражданских лиц для войны против Украины, сообщает Sky News.

"Им крайне необходимо мобилизовать больше людей из общего населения. Одна из причин, по которой они этого не сделают, заключается в том, что Путину предстоит провести всеобщие президентские выборы весной следующего года, и они будут крайне непопулярны в российском обществе. Если вам нужно мобилизовать больше людей, вам придется объяснить, что случилось с ребятами, которых вы уже мобилизовали", — заявил военный аналитик.

Белл добавил: "Трудно объяснить, что многие из них умерли". По его мнению, в Кремле опасаются роста протестных настроений среди российского общества особенно незадолго до проведения президентских выборов в РФ.

"Хотя в России, возможно, и не совсем демократично, Путин не хочет спровоцировать какое-либо восстание против него", — считает Шон Белл.

Президент РФ Владимир Путин одобрил новые ограничения на освещение в средствах массовой информации президентских выборов. Согласно поправкам, только журналистам, нанятым по контракту зарегистрированными СМИ, будет разрешено освещать заседания избирательных комиссий. Любое освещение действий комиссии на военных базах или территориях, находящихся под военным управлением, будет запрещено.

Мобилизация в России — что известно

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 11 сентября сообщил, что вскоре в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Это связано с катастрофическими потерями. По информации военных, согласно документам, которые уже попали в сеть, Россия может мобилизовать по разным оценкам от 400 до 700 тысяч человек.

Ранее, 21 сентября в Британии рассказали, как частичная мобилизация влияет на наступление ВС РФ. В Госдуме РФ заявили, что ротации российских военных из зоны "спецоперации" не будут происходить. В результате это способствует низкому моральному духу россиян и неспособности вражеской армии проводить обучение высшего уровня, считают в британской разведке.