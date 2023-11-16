США должны подготовиться к ядерной войне одновременно с РФ и Китаем, — отчет

По словам аналитиков, у РФ самый большой и разнообразный ядерный арсенал в мире. Москва и Пекин уже занимаются разработкой оружия массового поражения, которое поможет обойти американские системы раннего наблюдения.

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США и союзники должны быть готовы к противостоянию одновременно с двумя ядерными державами, Россией и Китаем в 2027–2035 годах. К такому выводу пришла Комиссия о стратегической позиции Штатов, назначенная Конгрессом. Об этом сообщает "Голос Америки".

В новом отчете аналитиков, у РФ самый большой и разнообразный ядерный арсенал в мире. Более того, она может производить сотни боеголовок каждый год, а ее возможности — растут. Запасы нестратегического ядерного оружия не ограничиваются ни одним договором.

"В этом аспекте у России преимущество 10 к 1 над США", — заявил во время слушаний глава Комитета конгрессмен-республиканец Майк Роджерс.

По его словам, Москва и Пекин уже занимаются разработкой ядерных технологий, которые помогут обойти американские системы раннего наблюдения. Это повышает риск внезапного ядерного удара.

В отчете Комиссии также говорится, что вероятность большой ядерной войны остается низкой, однако вырос риск вооруженного противостояния и применения ядерного оружия на территории США.

Как рассказал председатель Комиссии Джон Кайл, после Холодной войны США "атрофировали" ядерные производства, тогда как РФ лишь наращивала мощности.

Авторы отчета считают, что Штатам необходимо увеличить число стратегических бомбардировщиков B-21 и новых атомных подлодок класса "Колумбия". Они заявили, что США также должны разместить больше тактических ядерных комплексов в странах Азии и Европы.

В Комиссии отметили, что сдерживающие средства США должны демонстрировать надежность союзникам и предупреждать врагов.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что США построили базу морской пехоты на японском острове Окинава. Американский прибрежный полк имеет около 2000 бойцов, которые готовы мгновенно реагировать на угрозы.