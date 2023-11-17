Легкоатлет почти ежедневно пробегал до 50 км, чтобы шпионить для РФ, — СБУ (фото)

Тренер по легкой атлетике разработал топографическую схему, на которой обозначил координаты украинских блокпостов и выискивал места дислокации войск.

Related video

Агент ФСБ оказался легкоатлетом, который за день пробегал до 50 км, чтобы шпионить для России в Хмельницкой области. В Telegram-канале СБУ сообщили подробности.

Он отслеживал маршруты движения украинских войск и места базирования подразделений. Местный тренер по легкой атлетике пробегал от 10 до 50 км ежедневно.

Важно

Был шпионом: топ-представитель РФ в ЕС использовал тайную информацию в своих целях, — Spiegel

Мужчина во время бега осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. Для таких действий он использовал камеру собственного мобильного телефона. Устройство статично прикреплял на руке.

Разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ — одна из основных задач "бегуна". Агент РФ для оккупантов разработал топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона.

Соответствующая разведывательная информация была для возможных разведывательно-диверсионных операций и планирования воздушных обстрелов. Контрразведчики СБУ задержали нарушителя в мае 2022 года "на горячем", когда он скрыто зафиксировал на фото один из местных объектов Укрзализныци.

Следователи установили, что 55-летний спортивный тренер в марте 2022 года был дистанционно завербован. ФСБ заинтересовалась им как бывшим выпускником Ленинградского военного училища, где учился еще во времена Советского Союза, а затем до 1992 года служил в подразделении Таманской дивизии на территории РФ. Впоследствии он уволился с военной службы и переехал в Украину.

За каждое выполненное вражеское задание от российских оккупантов нарушитель получал средства, которые поступали на его банковскую карточку. Суд назначил задержанному 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце октября СБУ разоблачила агента ФСБ. Он за 30 тысяч гривен шпионил за перемещением колонн ВСУ.