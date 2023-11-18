"Выпьем кофе и разморозим контакт": Шольц заявил о желании поговорить с Путиным

Канцлер Германии не видит, чтобы российский диктатор пошел на уступки в полномасштабной войне с Украиной. В Кремле говорят, что Владимир Путин готов к контактам, но настаивают на результативности диалога.

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Канцлер Германии Олаф Шольц настроен на разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы "разморозить" контакт. Об этом глава правительства заявил на выступлении в деревне Нутеталь земли Барнденбург, сообщила радиостанция "Немецкая волна".

Олаф Шольц сказал, что дату предполагаемого разговора еще не назначили. Шольц не видит сценария, при котором РФ пошла бы на уступки в контексте полномасштабной войны в Украине. Каких-либо подробностей канцлер не привел.

"Нельзя действовать по принципу: "Я выпью с ним кофе и в итоге мы о чем-нибудь договоримся. Не похоже, чтобы Путин был готов поучаствовать в чем-то", — подчеркнул глава правительства.

Шольц призвал Путина сделать шаг на пути к миру и вывести войска из Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 12 ноября рассказывал об открытости Путина к контактам. В Кремле говорят, что диалог должен быть результативным, а не ради самого процесса.

Президент РФ и канцлер Германии после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину общались по телефону 11 раз, в том числе 3 раза — в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. Очная встреча лидеров в Кремле была 15 февраля 2022 года.

Напомним, правящая коалиция канцлера Шольца согласилась увеличить военную помощь Киеву в два раза, до 8 млрд евро.

Германия также готовит зимний пакет помощи для Украины с целью создания "защитного щита". Пакет оценивают в 1,4 млрд евро, в него войдут системы ПВО Patriot, Iris-T, Gepard и т.д.