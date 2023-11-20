Написаны под копирку, а постят — бюджетники: СМИ исследовали комментарии россиян о войне в Украине

Большинство профилей не похожи на фейки или на ботов — у них как минимум десятки друзей, есть фото, на котором нередко можно увидеть букву Z или флаг России, заполненные страницы, пишет издание "Новая газета Европа".

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В России продолжает процветать индустрия провластных "троллей" и "копипастеров" в соцсетях. За комментариями часто скрываются не боты, а реальные люди. "Новая газета Европа" исследовала более миллиона постов в поддержку войны в Украине, которые написали россияне.

Так, сотрудники издания с помощью анализа данных нашли более 600 тысяч провоенных постов ВКонтакте, написанных по методичкам сверху.

"Мы изучили 1,3 миллиона постов "ВКонтакте" в поддержку войны в Украине. Почти половина написана под копирку, а выкладывают их обычно бюджетники. Группы идентичных постов почти всегда публикуются людьми из одного и того же региона", — пишет издание.

Написанные под копирку

Авторы публикации выгрузили более 1,3 млн постов с провоенными хэштегами во "ВКонтакте" и проанализировали их с помощью машинного обучения. По самым аккуратным оценкам, почти половина из них (616 тысяч, или 45%) написаны под копирку, то есть текст с точностью до слова совпадает хотя бы с двумя другими постами.

Как пишет издание, такие посты обычно публикуются пачками, в среднем количество постов с идентичным текстом — 10 штук. Общее количество уникальных текстов, которые пользователи копировали, — 59 тысяч. Самая большая группа одинаковых провоенных постов, опубликованных в один день, которую удалось найти журналистам, — 775 штук. Их разместили 29 мая 2022 года, продолжив публиковать в следующие несколько дней, поэтому общее их количество достигло 1140 постов. Они содержали следующий текст: "Они встретились через 2 месяца. Все это время ничего не знали друг о друге. Семьи Мариуполя, которые разделили украинские обстрелы, объединяют добровольцы. #своихнебросаем#времяпомогать#мывместе#Zамир".

После этого текста шел хэштег ЕР с номером или названием региона (например, #ЕРЛеноблисть или #ЕР01).

Всего провоенные посты из выборки "Новой газеты Европа" писали 102 тысяч пользователей. Из них одинаковые посты — 26 тысяч.

Большинство этих профилей, пишет ресурс, совсем не похожи на фейки или на ботов — у них как минимум десятки друзей, есть фото, на котором нередко можно увидеть букву Z или флаг России, заполненные страницы.

Также журналисты проверили, пишут ли эти пользователи однотипные комментарии. Оказалось, что так делает 6%.

Рекордсмены провоенных постов бюджетники

Журналисты установили, что есть люди, которые опубликовали тысячи провоенных постов за полтора года от начала полномасштабного вторжения. Победителем по этому параметру стал муниципальный депутат города Волгограда от "Единой России" Владимир Большаков, который опубликовал 9574 поста в поддержку войны.

По словам координатора Free Russia Foundation Антона Михальчука, если такая активность — это не фабрики троллей, то скорее всего бюджетники.

"По таким повторяющимся сообщениям можно увидеть именно бюджетников: они все одинаково пишут посты с поздравлениями, с упоминаниями каких-то чиновников, — объясняет он.

Анализ постов россиян показал, что доля бюджетников среди авторов провоенных постов (среди них место работы заполняли около трети пользователей) в разы больше, чем среди авторов случайных постов — контрольной группы, с которой журналисты сравнивали свои данные. В бюджетных учреждениях работают 67% копипастеров, 51% авторов уникальных провоенных постов и только 15% — среди авторов случайных постов.

Такое количество бюджетников даже среди авторов уникальных постов, не повторяющихся у других пользователей, позволяет предположить, что многие из них тоже были написаны по указанию "сверху".

"Мы проверили частоту публикации постов "под копирку" и уникальных постов. И те и другие посты редко пишут в выходные, причем с одинаковыми постами эта разница особенно заметна. Это дает дополнительный аргумент в пользу того, что написание провоенных постов — это, скорее, часть работы, чем личная инициатива", — пришли к выводу авторы публикации.

Издание пишет, что они попытались связаться в "ВКонтакте" с 60 авторами скопированных постов. Большинство из них прочитали сообщение и проигнорировали его, несколько человек ответили "нет" на вопрос о том, получали ли они инструкции о публикациях во "ВКонтакте", а несколько человек сразу заблокировали журналистов.

Самый активный регион

В количестве провоенных публикаций с большим отрывом всех обошел Кузбасс (Кемеровская область): 76% кластеров одинаковых постов, специфичных для регионов, написаны пользователями оттуда. Население Кемеровской области при этом составляет всего 1,8% населения России.

Например, в графике количество постов в день, содержащих слово "денацификация", можно увидеть много резких пиков. Каждый пик — группа одинаковых постов, все из которых написаны пользователями из Кемеровской области в один день.

"Некоторые регионы явно перегибают", — говорит источник "Новой-Европы", близкий к администрации президента.

В таких случаях, по его мнению, личная инициатива исходит от губернатора субъекта. В случае Кемеровской области — от Сергея Цивильева.

Близкий к сотрудникам ПФР и Фонда соцстрахования Кузбасса источник рассказал "Новой-Европе", что сотрудников бюджетных организаций регулярно просят писать мотивационные посты об армии и добровольцах во "ВКонтакте" или "Одноклассниках":

"На собрании по рабочим вопросам выдвигается предложение — написать пост в социальной сети, обязательно с хэштегами и патриотическим содержанием. Предоставляется перечень определенных лиц, которые включают добровольцев или героев Кузбасса, которых следует за боевые достижения. Как правило, приходит начальник отделения и озвучивает эту просьбу, — рассказывает источник.

Кто за этим стоит

Как рассказал координатор Free Russia Foundation Антон Михальчук, до полномасштабного вторжения в РФ выделяли трех основных организаторов пропаганды во ВКонтакте — это пригожинские фабрики троллей, АНО "Диалог" и администрация Кремля, а также "тролли" при региональных департаментах информационной политики.

"Задачей департаментов информационной политики в регионах было преимущественно положительно поддерживать внутреннюю повестку дня. Тролли имели задачу проводить информационные кампании и разжигать ненависть. Более умные стратегии АП были направлены на поддержку рейтинга губернатора или на пиар какого-то кандидата, — говорит он.

Анонимный руководитель проекта "Ловушка повара", который исследует ботов в комментариях во "ВКонтакте", говорит, что региональная активность "троллей" и "копипастеров" изменилась не сильно, а вот абсолютное количество комментариев выросло в два-три раза — сейчас это в среднем 20-25 тысяч в день, говорит автор проекта.

Есть основания полагать, что в большинстве регионов работает одна и та же компания из Москвы. Повышение активности ботов и провластных учетных записей часто происходит именно перед выборами. Это делается еще и для замазывания общественного мнения, чтобы люди не могли выражать свои настоящие эмоции и взгляды. Скорее всего, на это будут выделены и бюджеты, там многомиллионные суммы. И чем больше денег выделяется на такую работу, тем хуже ее результат, — заключает эксперт.

Напомним, что экс-работник "фабрики троллей" Пригожина открыл детали работы подставных "жителей Донбасса". По словам экс-работника "фабрики троллей", росСМИ особым образом снимали "репортажи" о страданиях местных жителей. Например, чтобы добиться реалистичности, "выдавливали" слезы.