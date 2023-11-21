"Тема обсуждается": Умеров прокомментировал слухи об отставке Наева или Тарнавского (видео)

По словам министра обороны Украины, руководство делает все возможное, чтобы повысить эффективность украинской армии. Тема смены командующих в настоящее время обсуждается.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров высказал свое мнение относительно распространяющихся слухов о возможном увольнении командующих Сергея Наева или Александра Тарнавского. По его заявлению, обсуждение этой темы в настоящее время ведется военным командованием, но окончательное решение еще не было принято. Об этом он сказал на пресс-конференции 21 ноября, которую провел совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве, передает OBOZ.UA.

"Тема, которая касается смены командующих, проходит по всем параметрам, которые мы внутренне в своем военном периметре обсуждаем. Должен сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это случится, мы очень открыто будем коммуницировать", – сказал он.

Тем временем глава Министерства обороны подчеркнул, что все члены коллегии поддерживают постоянное взаимодействие с Генеральным штабом.

"Я общаюсь со всеми командующими. Если такие вещи происходят, то они происходят по вопросам, которые либо обсуждались раньше, либо обсуждаются, чтобы мы добились большей эффективности", – сказал Умеров.

Он также отметил, что для него в настоящее время особую сложность представляет собой адаптация армии к стандартам и принципам НАТО. По его мнению, важно, чтобы Украина взаимодействовала с партнерами, придерживаясь общих норм и принципов.

"Мы хотим прийти в НАТО, и эти стандарты очень важны. Каждое подразделение, каждый командующий знает свои потребности, и мы должны их удовлетворять", – заявил Умеров.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что идея выделить Украине 20 млрд евро встретила критику внутри ЕС. По словам дипломатов, представители ряда стран Евросоюза высказали сомнения касательно предоставления Киеву крупной суммы на годы вперед.