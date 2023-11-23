Испания создает свою лазерную пушку против дронов за 11 млн евро: когда она появится

Прототип должен определять цели и расстояние до них, а затем поражать лазерными лучами мощностью 35 кВт.

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В Испании планируют к 2027 году разработать комплексную систему лазерного оружия против дронов, мощность которой должна составить 35 кВт. Об этом сообщает bulgarianmilitary.com.

Министерство обороны страны уже выдало разрешение на разработку комплекса противодействия беспилотникам компаниям Indra Sistemas и Escribano Mechanical & Engineering. Компании должны совместно реализовать проект в несколько этапов и представить прототип через четыре года — в декабре 2027 года, на него выделят 10 980 000 евро.

DIAL — первое крупное предприятие Министерства обороны Испании по разработке лазерного оружия. Подробностей о новой системе немного, но некоторые сведения содержатся в годовом плане оборонных контрактов. Описанная программа соответствует инициативе по разработке оружия против дронов мощностью 35 кВт. Все указывают на то, что это именно проект DIAL.

По имеющимся данным, прототип боевого лазера будет включать в себя электрооптическую систему, механизм наведения, встроенный в лазерную подсистему для фокусировки луча и систему для стрельбы. Предусмотрена также технология для определения дальности, которая передает эти данные лазерной подсистеме. Весь комплекс размещаться в специально отведенном укрытии, за исключением систем, требующих прямой видимости.

Напомним, что Израиль впервые применил лазерную ПВО. Iron Beam поразила ракеты ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Земля получила сообщение с помощью лазерного луча, который пролетел 16 млн км в космосе.