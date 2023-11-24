Минобороны РФ получила партию истребителей Су-35С (фото)

Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слесарь, авиазавод передал последнюю в 2023 году партию самолетов Су-35С. До конца года также передадут истребители Су-57.

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Через несколько дней после того, как военным РФ передали партию самолетов Су-34, российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) отчиталась о поставках Минобороны еще одной партии истребителей. На этот раз Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Министерство обороны России получило новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты изготовили на Комсомольск-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина. Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слесарь, это последняя партия Су-35С для Воздушно-космических войск РФ в 2023 году. Также он сообщил, что до конца года предприятие передаст Минобороны еще одну партию истребителей Су-57 5 поколения. Судя по фото, партия состояла из 2 Су-35С.

"Работники КнААЗа, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы", — заявил Слюсарь.

Перед отправкой в Минобороны РФ самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет с аэродрома авиазавода к месту несения службы.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины, оккупанты потеряли не менее 5 истребителей Су-35, свидетельствуют данные Oryx.

Армия РФ потеряла не менее 5 Су-35С с начала полномасштабной войны Фото: ОАК

Су-35С — это российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Самолет называют промежуточным между советским Су-27 и российским Су-35. Маркировка "С" означает серийный. По сути самолет является глубокой модернизацией Су-27. Самолет получил новый усиленный планер, а также ресурс двигателей на 4000 летных часов.

Истребитель способен развивать скорость до 2500 км/ч на высоте и имеет 8 тонн боевой нагрузки. Машина также имеет 12 подвесок для вооружения.

Напомним, 24 октября армия РФ получила партию истребителей Су-35С. Это было 4 поставки.

6 октября российская ПВО сбила над Мариуполем собственный самолет Су-35 в Кальмиусском районе.