"Тишина длится не дольше часа": боец "Сыновей грома" рассказал о переходе через Днепр (фото)
Журналисты CNN побывали на правом берегу Днепра — одной из новых активных линий фронта в затяжной оборонительной войне Украины против РФ.
32-летний оператор дрона Сергей Остапенко, который находится в расположении своей бригады на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал, что враг ведет обстрелы круглосуточно. По его словам, он не помнит, когда в последний раз тишина продолжалась дольше часа. Об этом сообщает CNN.
Журналисты побывали на правом берегу Днепра — одной из новых линий активных боестолкновений в затяжной оборонительной войне Украины против РФ.
Сергей Остапенко из подразделения "Сыновей грома" участвует в операции по переходу через Днепр, которая направлена на то, чтобы отбросить российские войска и добиться устойчивого присутствия на левобережье.
"Всякий раз, когда я вхожу в эту зону… я прощаюсь со своей жизнью, потому что понимаю, что она может оборваться в любое мгновение, либо ракета прилетит, либо осколок. К этому привыкаешь, но это неприятно", — пояснил он.
Река Днепр в Херсонской области служит естественным укреплением для российских войск, а устойчивый плацдарм на левобережье позволит защитить население города от постоянных обстрелов артиллерии, а также, по меньшей мере теоретически, станет подспорьем для дальнейшего наступления на левобережье в направлении оккупированного Крымского полуострова.
По данным командования ВСУ, российскую оккупационную группировку на левобережье удалось отбросить на 3-8 км.
"Сейчас наши войска продвигаются на другой стороне Днепра. Это сложно, мы прилагаем много усилий, чтобы нарастить наши силы на другой стороне Днепра", — объяснил боец ВСУ.
Его подразделение аэроразведки обеспечивает прикрытие солдат, которые переходят реку, отслеживают перемещения российских войск и помогают замаскировать локации войск ВСУ и техники.
Ежедневно операторам разведывательных БПЛА угрожают "дроны-камикадзе, "шахты", ракеты, РСЗО "Град", пушки и танки".
Вместе с тем такие бомбардировки могут быть и хорошим знаком.
"Враг пытается сопротивляться что есть сил, это указывает на то, что мы движемся в правильном направлении. Создаем им много проблем и пытаемся бороться", — отметил он.
"Когда тихо, даже еще страшнее"
Жители Херсона говорят, что приходится постоянно прислушиваться.
"Когда тихо, даже еще страшнее, чем когда обстрелы, — рассказала 54-летняя Инна Балога. — Постоянно слушаешь, приглушаешь радио, чтобы услышать звуки за окном и вовремя отреагировать на обстрел".
В городе все еще остается около 73 тысяч жителей, меньше четверти от 300 тысяч довоенного населения.
По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в последнее время обстрелы усилились, в один день было около 700 "прилетов". Он называет это местью со стороны россиян, потому что "наши защитники продвигаются, и они пытаются запугать местных жителей".
Напомним, что СМИ показали, как выглядит передовая в зимних условиях, где идут самые серьезные боестолкновения.
Также сообщалось, что Анна Маляр рассказала о дальнейших планах россиян и упомянула о том, что ВСУ больше не наступают, а находятся в обороне.