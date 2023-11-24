"Тишина длится не дольше часа": боец "Сыновей грома" рассказал о переходе через Днепр (фото)

Журналисты CNN побывали на правом берегу Днепра — одной из новых активных линий фронта в затяжной оборонительной войне Украины против РФ.

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32-летний оператор дрона Сергей Остапенко, который находится в расположении своей бригады на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал, что враг ведет обстрелы круглосуточно. По его словам, он не помнит, когда в последний раз тишина продолжалась дольше часа. Об этом сообщает CNN.

Журналисты побывали на правом берегу Днепра — одной из новых линий активных боестолкновений в затяжной оборонительной войне Украины против РФ.

Сергей Остапенко из подразделения "Сыновей грома" участвует в операции по переходу через Днепр, которая направлена на то, чтобы отбросить российские войска и добиться устойчивого присутствия на левобережье.

"Всякий раз, когда я вхожу в эту зону… я прощаюсь со своей жизнью, потому что понимаю, что она может оборваться в любое мгновение, либо ракета прилетит, либо осколок. К этому привыкаешь, но это неприятно", — пояснил он.

Река Днепр в Херсонской области служит естественным укреплением для российских войск, а устойчивый плацдарм на левобережье позволит защитить население города от постоянных обстрелов артиллерии, а также, по меньшей мере теоретически, станет подспорьем для дальнейшего наступления на левобережье в направлении оккупированного Крымского полуострова.

По данным командования ВСУ, российскую оккупационную группировку на левобережье удалось отбросить на 3-8 км.

"Сейчас наши войска продвигаются на другой стороне Днепра. Это сложно, мы прилагаем много усилий, чтобы нарастить наши силы на другой стороне Днепра", — объяснил боец ВСУ.

Херсонская область

Его подразделение аэроразведки обеспечивает прикрытие солдат, которые переходят реку, отслеживают перемещения российских войск и помогают замаскировать локации войск ВСУ и техники.

Ежедневно операторам разведывательных БПЛА угрожают "дроны-камикадзе, "шахты", ракеты, РСЗО "Град", пушки и танки".

Вместе с тем такие бомбардировки могут быть и хорошим знаком.

"Враг пытается сопротивляться что есть сил, это указывает на то, что мы движемся в правильном направлении. Создаем им много проблем и пытаемся бороться", — отметил он.

"Когда тихо, даже еще страшнее"

Жители Херсона говорят, что приходится постоянно прислушиваться.

"Когда тихо, даже еще страшнее, чем когда обстрелы, — рассказала 54-летняя Инна Балога. — Постоянно слушаешь, приглушаешь радио, чтобы услышать звуки за окном и вовремя отреагировать на обстрел".

54-летняя жительница Херсона Инна Балога

В городе все еще остается около 73 тысяч жителей, меньше четверти от 300 тысяч довоенного населения.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в последнее время обстрелы усилились, в один день было около 700 "прилетов". Он называет это местью со стороны россиян, потому что "наши защитники продвигаются, и они пытаются запугать местных жителей".

Напомним, что СМИ показали, как выглядит передовая в зимних условиях, где идут самые серьезные боестолкновения.

Также сообщалось, что Анна Маляр рассказала о дальнейших планах россиян и упомянула о том, что ВСУ больше не наступают, а находятся в обороне.