"Значительно расширили клин": боец бригады "Кара-Даг" о ситуации на Запорожском направлении

Территория на Запорожье очень плотно заминирована оккупантами. Вносят также коррективы в боевые действия холод и грязь.

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На Запорожском направлении ситуация тяжелая, ощущается нехватка бойцов, но несмотря на это, украинские защитники имеют продвижение. Об этом Inform.zp.ua рассказал боец Нацгвардии 15-й бригады "Кара-Даг".

По словам бойца похолодание и влажность вносят коррективы в боевые действия. Нацгвардейцам приходится сражаться в окопах в воде и грязи, но тем не менее они понемногу освобождают украинские земли.

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"При такой погоде, когда грязь и дождь, людям очень трудно. А танки, как ездили, так и ездят. Однозначно, продвижение украинских военных — есть. Сейчас украинские военные не просто проходят вперед, а значительно расширили клин. Территория очень плотно заминирована оккупантами. Заминирован каждый квадратный метр. Все поля и посадки — в растяжках", — рассказывает гвардеец.

По его словам, бойцы знают, что эта зима для них пройдет в окопах без отопления, поскольку если они будут топить буржуйки, враг увидит это.

"Прошлой зимой согревались с помощью специальных квадратиков, вкладывали их в перчатки и обувь, при нажатии они согревают. Их много из Германии передают, из Польши, есть они и в Украине. Все, что может помочь согреться, — все спасет бойцов, которые находятся в полях", — рассказал он.

По словам бойца, ощущается нехватка людей из-за большого количества раненых украинских военных.

Напомним, что 24 ноября в Воздушных силах сообщили, что накануне зимы Россия могла накопить до 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Ранее сообщалось, что оккупанты под Авдеевкой нашли "вундер-ракету" и своими глубокими знаниями западного вооружения насмешили военных экспертов.