Готовится к затяжной войне: эксперт раскрыл тактику Путина по поводу Украины (видео)

Путин рассчитывает на то, что Запад рано или поздно не выдержит и примет "корейский сценарий", где конфликт будет заморожен, создана граница между Восточной и Западной Украиной.

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Россия готовится к продолжительной войне с Украиной, продолжая удары до тех пор, пока последняя не сломается. Такое мнение выразил британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант, в интервью на телеканале Еспресо.TV.

"Россия готовится к двум-трем годам, а может, даже и к 10-15 годам затяжной войны. Они рассчитывают на то, что Запад рано или поздно не выдержит и тогда произойдет что-то вроде "корейского сценария". Конфликт заморозят, создадут границу, которая будет разделять Восточную Украину, или Новороссию, и Украину — вот чего они хотят и на что надеются", — сказал Глен Грант.

Эксперт также сказал, что Россия медленно проводит мобилизацию для того, чтобы не создавать хаос в Москве и Санкт-Петербурге, но на остальной территории страны продолжается постоянная мобилизация и улучшается способность доставлять оружие на линию фронта. Он также обратил внимание, что Россия производит успешные средства радиоэлектронной борьбы. Тем не менее экономика России снижается, а оборонка растет, что может привести к коллапсу в экономической сфере.

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Грант отметил, что Китай, похоже, отходит от России, осознавая, что их будущее связано с экономикой Запада, а не России. Эксперт считает, что Китай полагается на инвестиции и рынки Европейского Союза и США, и не может выжить без них. Он сказал, что Китай не нуждается в старом военном оборудовании от России и, возможно, станет критичным к российскому правительству.

Таким образом, Грант подвел итог своих рассуждений, отмечая, что Россия готовится к продолжительной войне с Украиной, но их стратегия может привести к коллапсу экономики и ухудшению отношений с Китаем. Он полагает, что России необходимо принять во внимание долгосрочные последствия своих действий.

Напомним, несколько ранее озвучили план Владимира Путина относительно Украины. Политик хотел присоединить к РФ юго-восток нашей страны, а из центральных и северных областей создать фейковую "Малороссию".

Кроме того военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал, для чего Путину нужен восток Украины. По его словам, президент России отдал оккупантам приказ захватить два украинских региона и это план минимум. Сейчас Кремль хочет добиться позитива накануне выборов.