Жизнь как будто вымерла: в мэрии показали "мертвые" кварталы Мариуполя (видео)

Оккупанты проводят ремонт многоэтажек, но в самих домах не проживает ни один мариуполец, утверждает советник городского головы.

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В оккупированном Мариуполе на Донетчине есть целые кварталы, где вымерла жизнь. Такую печальную картину показал украинцам советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Просто для финального понимания. Все, что вы видите на видео — мертвый квартал. Который действительно ремонтируется (частично уже отремонтирован) россиянами для россиян. Ни один мариуполец здесь не живет и не планируется к возвращению", — написал он.

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На видео, которое сняли с авто, видно многоквартирные дома, выстроившиеся в ряд над дорогой. Квартал безлюдный, а жизнь в нем как будто вымерла.

"Так в действии выглядит геноцид и проведение политики замещения населения Украины на россиян", — написал Андрющенко.

Напомним, что в оккупированном поселке Сартана под Мариуполем оккупанты раздавали повестки. Их получили даже те, кто не является гражданином России.

23 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты создали комиссии инвентаризации жилья, которые имеют целью выявлять потенциальное подполье и недовольных граждан, рассказал.