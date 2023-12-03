"Секретный объект был недостаточно прикрыт ПВО": БпЛА атаковали базу морпехов РФ в Краснодаре

Российских морпехов готовили к отправке в Украину и в режиме строжайшей секретности на базе готовили к выполнению "сложных, очень специфических и ответственных задач".

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В районе Краснодара в РФ стая беспилотников атаковала базу морпехов ВС РФ. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Так, в субботу, 2 декабря, окрестности Краснодара были атакованы 7 ударными беспилотниками. 4 из них были сбиты, 3 — долетели до цели. Также на Краснодарский край летели две ракеты С-200, они якобы были сбиты над Азовским морем.

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"Враг ударил по одной из воинских частей, которая последние несколько недель была базой морпехов РФ. Их здесь в режиме строжайшей секретности готовили к выполнению "сложных, очень специфических и ответственных задач в зоне проведения "СВО". На следующей неделе бойцов должны были отправить на фронт", — сообщает "Табакерка".

В результате попадания погибли 6 морпехов, еще 19 — получили ранения. Также "потеряно ценное оборудование", в частности тренажеры для подготовки военных.

Отмечается, что военная часть размещена на определенном расстоянии от жилых домов, поэтому местные жители не пострадали.

Напомним, что ВСУ в Украине ликвидировали известного российского живодера, который попал в Википедию. Он отбывал наказание в колонии, но был завербован в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны нейтрализовали оккупанта, который засветился в клипе украинской группы "Грибы". Он стал известным из-за своей несчастной истории любви, которую просмотрели 268 миллионов человек.