Украинка вышла замуж за родственника, чтобы спасти его от мобилизации: как ее наказали

Двое близких родственников придумали неординарный способ выехать из страны — через ЗАГС. Уже на второй день после обмена кольцами они оказались на границе.

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В Украине осудили женщину, которая пыталась спасти своего родственника от призыва на военную службу. Об этом известно из приговора Жовковского районного суда Львовской области от 29 ноября.

По данным суда, украинка с 2016 года имеет установленную инвалидность III группы. 9 сентября она заключила фиктивный брак со своим близким родственником. Целью "романтического союза" был выезд из страны.

Мужчина хотел выехать за границу "для сопровождения" жены с инвалидностью. Это позволило бы ему обойти запрет на пересечение границы для мужчин 18-60 лет в период военного положения и объявленной мобилизации.

28 сентября пара заключила брак, а уже ночью на 30 сентября ожидала своей очереди на КПП "Рава-Русская-Хребенное". Фейковые супруги пытались выехать на машине из страны, предоставив свидетельство о своем браке и удостоверение инвалида детства жены.

На суде женщина полностью признала свою вину. Ей назначили заключение на три года, но освободили от наказания с испытательным сроком в течение года.

Напомним, журналисты разобрались, могут ли сейчас выехать за границу мужчины, которые имеют инвалидность I, II или III группы.

Скандально известная нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в 2024 году Украина должна отойти от волонтерства. По ее мнению, лучшая помощь армии — это мобилизация, и женщин это тоже касается.