Пообещали $15 млн: тайваньский пилот планировал украсть вертолет Chinook для КНР

Китайским военным американский вертолет интересен для реинжиниринга, потому что у них нет похожих разработок. По данным следствия, тайваньскому офицеру кроме денег пообещали эвакуацию семьи с Тайваня в случае нападения КНР на остров.

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Тайваньский пилот вертолета планировал сбежать в Китай вместе с вертолетом CH-47 Chinook. За это Пекин обещал пилоту вознаграждение в 15 млн долларов. Об этом сообщает The War Zone.

Как сообщают СМИ, тайваньский пилот должен был вылететь на вертолете Chinook американского производства и приземлиться на китайский военный корабль в Тайваньском проливе. За это Китай якобы пообещал 15 млн долларов и в случае вторжения на Тайвань предоставить безопасную эвакуацию семьи пилота с острова.

Верховный суд Тайваня обнародовал обвинительный акт пилоту, который оказывается подполковником армии Китайской Республики. Его имя Хсье. Отмечается, что офицера задержали еще в августе после доноса, который сорвал схему побега. Тайваньские правоохранители "держали на радаре" Хсье и членов шпионского формирования в вооруженных силах еще с весны 2023 года. Кроме Хсье еще ряд действующих и отставных офицеров получили обвинения в шпионаже в пользу КНР.

В South China Morning Post пишут, что Хсье завербовали китайские разведчики в июне через отставного офицера тайваньской армии. По плану подполковник должен был переправить вертолет CH-47SD Chinook на китайский корабль в Тайваньском проливе. На какой именно корабль не уточняется, но возможно, речь идет об одном из двух авианосцев Народно-освободительной армии Китая.

Для реализации плана, КНР должны были провести учения вблизи города Гаосюн на юге Тайваня, чтобы предотвратить пересечение подполковником "срединной линии", которая де-факто служит границей между КНР и Тайванем. Это свело бы к минимуму возможность перехвата Chinook Воздушными силами Тайваня на пути к китайскому авианосцу.

Китайцы могли бы использовать американский вертолет для обратного инжиниринга. CH-47SD Chinook является довольно старой модификацией, поэтому для КНР это было бы более привлекательным для реинжиниринга.

Напомним, 29 ноября СМИ писали, что Тайвань начинает модернизацию парка танков M60A3.

28 ноября Тайвань сообщил о начале серийного производства ЗРК Sky Sword II.