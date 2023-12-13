Хватит на два эсминца: с флагманского авианосца Gerald R. Ford уволили до 600 моряков

Для функционирования авианосца нужно около 2400 моряков, но сейчас их уже меньше. Это при том, что корабль находится на оперативном развертывании.

Related video

Военно-морские силы США столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. В частности, за последние 6-8 месяцев от 500 до 600 моряков сократили с флагманского авианосца Gerald R. Ford. Об этом сообщает Forbes.

Для функционирования авианосца Gerald R. Ford нужны тысячи людей. Сейчас корабль потерял столько моряков, что теперь он ниже начальной базовой цели в 2391 человека для функционирования. Однако такую цифру называли малореалистичной еще в 2004 году, когда ее впервые озвучивали. Тогда Gerald R. Ford еще даже не был построен.

В электронном письме, которое приписывают командиру авианосца капитану Рику Берджессу говорится о том, что на корабле служит 4070 моряков:

2380 — корабельная рота;

1550 — авианосное крыло "Восемь";

140 — авианосная группа "Двенадцать".

В издании отмечаются, что это очень серьезное сокращение, потому что когда Gerald R. Ford возглавлял капитан Пол Ланзилотта, то тогда под его руководством было 4700-4800 моряков. Экипаж самого авианосца насчитывал 2700 человек. Для сравнения сокращение на 500-600 бойцов равно полным экипажам двух эсминцев класса Arleigh Burke.

При этом вероятнее всего личный состав сокращали во время активного развертывания в мире. В мае корабль вышел с примерно 4500 моряков на борту, в августе их было уже более 4200, а в сентябре уже 4200. По состоянию на декабрь уже 4000 человек.

Причиной такого сокращения может быть то, что у ВМС нет свободных моряков или же то, что авианосец демонстрирует рост эффективности.

Напомним, 29 ноября СМИ писали, что авианосец Gerald R. Ford оказался дешевле в эксплуатации, чем ожидали военные.

10 октября СМИ писали, чем поможет Израилю ударная группа Gerald R. Ford. Ford.