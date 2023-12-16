"Нас становится все больше": во многих городах Крыма прошли мини-акции в поддержку Украины (фото)

Десятки мини-акций состоялись в Ялте, Симферополе, Севастополе и других крупных городах Крыма. Граждане решили напомнить россиянам, кому принадлежит полуостров.

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Во многих городах Крыма появились наклейки, что оккупированный полуостров ждет освобождения и возвращения Украины. Об этом сообщает движение "Желтая лента".

"Движение "Желтая Лента" работает во всех крупных городах Крыма — Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии. Нам удалось провести десятки мини-акций. Нас становится все больше и мы усиливаем борьбу, ведь Крым — это Украина!" — говорится в сообщении.

Патриоты Украины наклеили наклейки в общественных местах нескольких населенных пунктов.

Небольшие акции с демонстрацией того, что Крым был и есть частью Украины периодически проходят в населенных пунктах полуострова.

Напомним, что украинское подполье обнаружило склад топлива и военной техники во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Партизаны отметили, что зафиксировали 33 топливные баки, расположенные на открытой местности и стоянку военной техники — более десяти единиц.

Вечером 15 декабря беспилотные летательные аппараты атаковали объекты на территории РФ и оккупированного Крыма. В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 26 украинских дронов над полуостровом.