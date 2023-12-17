Россияне увеличивают количество спецназовцев для поиска украинского подполья, — ЦНС

Центр национального сопротивления информирует, что россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов.

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ВС РФ на оккупированных территориях Херсонской области увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Все больше групп российских спецслужащих и военных привлечены к поиску подполья", — отметили в центре.

По информации центра, украинское подполье фиксирует усиление контрдиверсионного режима оккупантов в Херсонской области.

Сообщается, что россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов.

"Противнику известно, что силы обороны используют в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи "Iridium". Также для прочесывания населенных пунктов было выделено около ста представителей росгвардии", — пояснили в ЦНС.

Напомним, в партизанском движении "Атеш" 17 декабря сообщили, что украинское подполье продолжает разведывательные действия во временно оккупированном Крыму. На этот раз они вплотную зашли на территорию ФСБ и смогли узнать о ее месте дислокации и численности.

14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицам Москвы, в частности, "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.