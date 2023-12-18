"Хорошо себя проявляют": аэроразведчик ВСУ ответил, нужно ли мобилизовать женщин (видео)

Боец Игорь Луценко отметил, что в ряды украинской армии необходимо привлекать больше женщин. В частности, в этом особенно нуждаются медицинские подразделения ВСУ.

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Военнослужащий ВСУ, аэроразведчик 72-й отдельной механизированной бригады и народный депутат VIII созыва Игорь Луценко заявил, что Украина нуждается в мобилизации женщин. Об этом шла речь в комментарии Луценко в эфире телеканала "Киев 24".

По словам военнослужащего, нужно рассмотреть возможность по привлечению большего количества женщин к защите страны.

Военнослужащий ВСУ — о мобилизации женщин в Украине

"Хотелось бы видеть большее участие женщин в обороне нашей страны" — сказал аэроразведчик ВСУ.

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По словам Луценко, армия Украины остро нуждается в пополнении рядов, в частности, в медицинских силах.

"Потребность в этом есть колоссальная. Женщины, которые сейчас есть в ВСУ и поблизости, очень хорошо себя проявляют. В стремлении к изменениям огромное количество женщин этих изменений достигают. В частности, в медицине. Поэтому я считаю, нужно подумать, каким образом шире привлечь больше женщин к защите нашей страны", — добавил Луценко.

Он также прокомментировал законопроекты по мобилизации в Украине. По его словам, единственная цель обсуждения таких документов — обострить ситуацию в обществе.

"Точно не могу комментировать те черновики законов, которые нам сейчас показывают, потому что основная цель этих мероприятий — спровоцировать у общества обратную реакцию. Подобные документы я бы оценивал комплексно", — добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность подготовки изменений в системе мобилизации для обсуждения на Ставке. Однако, несмотря на обсуждение вопросов военного характера на последней Ставке, изменения в системе мобилизации так и не были озвучены.

Напомним, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб ВСУ против демобилизации из-за недостаточного количества человеческого ресурса.

Согласно действующему законодательству, подлежат сразу несколько категорий граждан. В 2024 году задействование рекрутеров должно сделать призыв в Силы обороны более гибким.