БПЛА атаковали Москву: три аэропорта закрыты, соцсети сообщили о взрывах (фото)

В трех столичных аэропортах объявили план "Ковер". Минобороны России подтвердило информацию об атаке БПЛА и заявило, что дрон уничтожили над одним из районов Московской области.

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В России заявили об атаке беспилотников. Сообщают о работе ПВО в Одинцовском городском округе. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам в округе отбита атака беспилотников. Также Собянин отметил, что по предварительной информации в результате падения беспилотников разрушений и пострадавших нет. Впрочем на месте работают экстренные службы.

Фото: скріншот

Также незадолго до сообщения мэра Москвы российские медиа писали о закрытии трех аэропортов, а именно: "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Все самолеты были направлены в аэропорт "Шереметьево".

Фото: скріншот

Российский Telegram-канал Baza написал о введении плана "Ковер" и задержке нескольких рейсов на вылет и на прилет.

Реакция Минобороны РФ

В российском Министерстве обороны заявили, что к атаке беспилотников причастен "киевский режим". Также в сообщении говорится, что средствами ПВО был сбит один беспилотный летательный аппарат.

Фото: скріншот

Атака БпЛА в России

Также утром 19 декабря в России сообщали об атаке беспилотных летательных аппаратов. Взрывы слышали жители Брянска.

Глава Брянской области сообщал об атаке трех БпЛА. Он писал, что все беспилотники были сбиты противовоздушной обороной и разрушений нет.

Также местные жители писали в соцсетях, что слышали громкие взрывы, в частности, в Московском районе областного центра.

Напомним, в ночь на 14 декабря БпЛА пытались атаковать несколько воинских частей в Московской области. СМИ ссылаясь на собственные источники в украинской разведке сообщали, что это был ответ на российские атаки на ночные обстрелы Украины.