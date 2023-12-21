Вместо ТЦК поехал в командировку: на Закарпатье мужчину посадили на 3 года

В суде уклонист свою вину не признал. Он объяснил свою неявку в ТЦК тем, что уехал в командировку за границу и считал это достаточно веской причиной.

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На Закарпатье к трем годам заключения приговорили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу и уехал в командировку за границу. Об этом говорится в приговоре Иршавского районного суда от 18 декабря.

Свою вину в суде мужчина не признал. Он объяснил, что 2 января этого года в Иршаве его встретили работники территориального центра комплектования и пригласили для проверки личных данных.

Мужчина согласился на предложение и последовал в помещение ТЦК, где он прошел медицинскую комиссию. Злоумышленника признали годным к службе и выдали повестку, согласно которой он должен был прийти на следующий день в 9 часов для выбытия на военную службу.

Однако, как отмечается в приговоре, мужчина не появился и поехал на грузовом автомобиле за границу в командировку. В телефонном разговоре с работниками центра комплектования он сказал, что поехал, ведь считал это веской причиной для неявки.

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В судебном заседании работник ТЦК рассказал, что мужчина пришел к ним самостоятельно и добровольно захотел вступить в ряды украинской армии. Также он сказал, что перед вручением направления на прохождение ВВК злоумышленник отрицал наличие оснований для отсрочки.

Рассмотрев материалы дела суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначили 3 года заключения. Мужчина еще может обжаловать приговор в течение тридцати дней со дня его вынесения.

Напомним, 13 декабря в Хмельницкой области приговорили к 5 годам лишения свободы военного, который сбежал из воинской части. В суде он объяснил, что сбежал из-за обострения кожной болезни.

Также весной во Львове судили уклониста, который объяснил свою неявку в ТЦК тем, что "проспал". Его признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили испытательный срок.