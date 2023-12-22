ВМС Тайваня ищут моряков, которых высокой волной смыло с подводной лодки (фото)

Несчастные случаи в армии Тайваня участились на фоне подготовки к противостоянию с Китаем. По информации флота, подводники пользовались ремнями безопасности, но волна была настолько сильной, что оборвался трос; в спасательных работах участвуют два вертолета.

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В пятницу, 22 декабря, спасатели на Тайване продолжили поиски трех моряков, пропавших без вести. Шесть офицеров и членов экипажа смыло с верхней части подводной лодки. Это случай произошел на фоне интенсивной подготовки армии Тайваня к противостоянию с Китаем. Об этом сообщает Newsweek.

По данным ВМС Тайваня, трое офицеров на подводной лодке класса Hai Lung ROCS Hai Hu были среди тех, кто пытался вернуть часть потерянного оборудования, когда произошел несчастный случай.

Официальный Тайбэй готовится к новым военным вызовам со стороны Китая. На фоне интенсивной подготовки несчастные случаи в вооруженных силах происходят практически ежегодно. Это второй подобный инцидент на подводной лодке класса Hai Lung за 14 лет.

Представители тайваньского военно-морского флота сообщили, что трех офицеров удалось спасти вскоре после того, как на их смыло высокой волной, и они оказались в море к югу от острова. Все подводники были в спасательных жилетах.

Представители флота сообщил, что использовались ремни безопасности, но волна оборвала трос. Трех моряков, которых удалось спасти, перевели в главный госпиталь вооруженных сил в Цзоине. Еще двум членам экипажа, получившим травмы, оказали медицинскую помощь.

В береговой охране Тайваня заявили, что корабли и лодки продолжают поиски трех моряков. В спасательных работах участвуют два вертолета.

Подводные лодки Тайваня

Hai Hu — одна из двух подводных лодок класса Hai Lung в составе ВМС Тайваня. Устаревшие подводные лодки строил нидерландский подрядчик в 1980-х годах. В основе конструкции — субмарина класса Zwaardvis Королевского ВМФ Нидерландов.

В 2009 году капитан субмарины ROCS Hai Lung погиб после того, как его смыла десятиметровая волна, тело нашли через два дня.

Подлодки Hai Hu и Hai Lung находятся в эксплуатации 35 и 36 лет соответственно. Это единственные подводные аппараты, которые до недавнего времени были у ВМС Тайваня, наряду с двумя учебными субмаринами времен Второй мировой. Островному государству их передали США.

Новые субмарины Hai Kun, или "морской единорог"

Тайвань планирует заменить свой стареющий подводный флот лодками собственного производства Hai Kun ("нарвал" или "морской единорог").

Фото: Naval News | Новая субмарина Hai Kun

Новый флагман класса Hai Kun также считается вариацией нидерландской лодки класса Zwaardvis, ее спустили на воду в сентябре 2023 года. В бюджете страны заложены в общей сложности восемь дизель-электрических подводных лодок.

Ожидается, что матча Hai Kun будет такой же, как у американских подлодок

По имеющимся данным, в тайваньских субмаринах будет использоваться ряд американских систем и оборудование от других партнеров. Большинство стран оказывают военную поддержку Тайбэю в тайне. Из-за политической чувствительности вопроса о передаче технологий и противодействия со стороны Пекина.

Напомним, что рыбаки сняли на видео редкую "субмарину-невидимку" китайского флота, который считается крупнейшим в мире.

Также сообщалось, что ВМФ Китая получили новый десантно-штурмовой корабль, который может использоваться в ходе потенциальной высадки на Тайвань.