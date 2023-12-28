Ключ к войне с КНР: бомбардировщики B-52 модернизируют под гиперзвуковые ракеты HACM

Воздушные силы ожидают, что гиперзвуковая крылатая ракета будет тяжелее ядерной бомбы AGM-86B, поэтому надо разработать специальные пилоны.

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Воздушные силы США хотят получить модифицированные пилоны для бомбардировщиков B-52H Stratofortress, чтобы запускать большее количество крылатых гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает The War Zone.

В рамках подготовки к потенциальному конфликту высокого класса в Тихом океане с Китаем Воздушные силы хотят улучшить возможности стратегического бомбардировщика B-52H. В конце ноября было обнародовано сообщение о заключении договора о планах Воздушных сил. Бомбардировщики должны стать одной из основных пусковых платформ для ракет Hypersconic Attack Cruise Missile (HACM). Ожидается, что новые ракеты поступят на вооружение в 2027 году.

"Такая ракета (НАСМ), которую может нести B-52, вероятно, превысит возможности имеющегося пилона конвенционного вооружения и адаптера для тяжелого вооружения HSAB. Глобальное ударное командование Воздушных сил изучает другие способы транспортировки ракет на В-52. Одним из вариантов является перепрофилирование имеющегося пилона SUU-67/A для конвенционного использования", — говорилось в контракте за ноябрь.

Фото: US Air Force

Сейчас B-52H может нести 6 ядерных боеголовок AGM-86B под каждым крылом благодаря HSAB и пилону SUU-67/A, а также восемь на поворотной пусковой установке в бомбовом отсеке самолета. Кроме этого бомбардировщик является носителем крылатых ракет JASSM.

Пока мало что известно о конструкции гиперзвуковой ракеты HASM, но военные ожидают, что она будет тяжелее ядерной AGM-86B.

Напомним, 17 октября СМИ писали, что в Южную Корею впервые прибыл бомбардировщик B-52 Воздушных сил США.

30 июня сообщалось, что ВМС США испытывают мины JDAM QS-ER с дальностью 76 км на бомбардировщике.