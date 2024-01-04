"Ждем также отчета, как о бункере Залужного": в Крыму поражен командный пункт оккупантов

В пораженной части ВС РФ хранили РЛС, рассказали партизаны "АТЕШ". Командующий Воздушных сил потроллил оккупантов из-за "бункера с 9 генералами".

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В Воздушных силах прокомментировали ракетную атаку по Крыму 4 января. Здесь вспомнили пропагандистам "бункер Залужного" с 9 генералами и поблагодарили пилотов ВС за сегодняшнюю работу. Об этом в своем телеграм-канале написал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

"2 января министерство лжи РФ отчиталось о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ". Привет оккупантам в Крыму. Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января", — написал он.

Генерал-лейтенант поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу.

Партизаны движения "АТЕШ" в Крыму проинформировали, что именно они передали координаты Силам обороны пораженной воинской части.

"Силы обороны нанесли удар по связи в Евпатории по наводке "АТЕШ". На фото можно видеть системы РЛС, перемещение которых мы отслеживали неделями. Результаты нашей работы заметны. Прямо сейчас горит эта воинская часть. После нашей недавней доразведки был нанесен удар", — говорится в сообщении.

В СтратКоми ВСУ сообщили, что в результате ракетной атаки был поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Напомним, что 4 января в Крыму местные жителисообщают о самолетах НАТО и о том, что ПВО прозевала одну из ракет, а Минобороны РФ заявляет о ликвидации 10 ракет.

В Евпатории и Симферополе в Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявляют о якобы перехвате ракет и о том, что попаданий в Евпатории и окрестностях нет.