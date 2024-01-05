ВС РФ продвинулись под Богдановкой и планируют наступление со стороны Кременной и Лисичанска, — боец ВСУ

Период от 10 до 20 января будет тяжелым для Сил обороны, а замысел оккупантов пока не совсем понятен, говорит доброволец 24 ОШБр "Айдар".

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Российские оккупанты имеют продвижение под Бахмутом и готовят наступление на Луганщине. Об этом рассказал в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

"В направлении Богдановки подоры немного продвинулись. Клещи (с. Клещиевка — ред.) и Андреевка тоже пытались, но безуспешно, ребята отбились", — проинформировал он.

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Также "Осман" прокомментировал распространяемую сейчас в сети информацию о возможном наступлении оккупантов в районе Кременной и Лисичанска. Он считает его вполне реальным.

"По данным разведки оккупанты собрали многочисленную группировку под Кременной и Лисичанском, планируют давить оттуда. 10-20 января будет тяжелым для наших войск. Их замысел до конца непонятен, но почему-то мне кажется наиболее вероятная цель Лиман и Северск, в последнее время они истощают именно это направление. Перебросят ли на Купянск? Посмотрим. Тактика не меняется: "Больше мяса — больше продвижения", надо быть готовыми", — написал он.

Напомним, что ВС РФ под Кременной "эпично уничтожили" свой танк и выдали его за украинский. Они с дрона взорвали российский танк, который уже ранее подбили украинские защитники.

5 января сообщалось, что бойцы ГУР совершили рейд на территорию РФ и уничтожили там опорный пункт и переполошили оккупантов.