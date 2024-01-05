КНДР обстреляла акваторию южнокорейского острова: Сеул выпустил 400 снарядов в ответ

По данным СМИ, войска КНДР выпустили около 200 артиллерийских снарядов. Правительство Южной Кореи отдало приказ об эвакуации гражданского населения с острова.

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Во второй половине дня подразделения морской пехоты Южной Кореи на островах Пэннендо и Енпхен провели учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц K9 и других средств, таких как танки K1E1, по имитированным целям в водах к югу от военной демаркационной линии. Эти действия провели в ответ на обстрел территориальных вод Южной Кореи со стороны армии КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News.

Южнокорейские военные назвали действия Севера "провокационными" и предупредили об ответных мерах.

"Мы серьезно предупреждаем, что вся ответственность за подобные кризисные ситуации лежит на Северной Корее, и решительно призываем немедленно прекратить их. В тесной координации между Южной Кореей и Соединенными Штатами наши военные отслеживают и контролируют соответствующую деятельность, и будут принимать соответствующие меры в ответ на провокации Северной Кореи", — заявил на пресс-конференции официальный представитель JCS полковник Ли Сун Чжун.

Южная Корея выпустила около 400 снарядов по морской буферной зоне. Перед этим армия КНДР выпустила около 200 снарядов.

Обстрел территориальных вод Южной Кореи возле острова Енпхендо

Северная Корея атаковала территориальные воды Южной Кореи, окружающие остров Енпхендо. По данным СМИ, в девять утра акватория этого южнокорейского острова стала объектом интенсивного обстрела артиллерийскими снарядами, выпущенными из Северной Кореи в течение двух часов. В общей сложности было произведено до 200 выстрелов.

Енпхендо находится в Желтом море, в 80 километрах к западу от Инчхона и в 12 километрах к югу от побережья провинции Хванхэ, расположенной в Северной Корее.

о.Енпхендо на карте

Инцидент с обстрелом был зафиксирован Объединенным комитетом начальников штабов Южной Кореи, который отметил артиллерийские обстрелы с мыса Джансан на севере от острова Пенгнен, также принадлежащего Южной Корее, и с мыса Донсан.

о.Енпхендо на карте

О погибших или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Эвакуация населения

Как сообщает .южнокорейское агентство Yonhap News, в ответ на военную провокацию со стороны Северной Кореи правительство Южной Кореи отдало приказ об эвакуации гражданского населения с острова. Приказ был выпущен в 12:02 и затем повторен в 12:30 по местному времени по требованию военных властей Южной Кореи.

"Мы объявили об эвакуации после того, как получили звонок от военного подразделения, сообщившего, что оно наносит морской удар по острову Енпхендо, поскольку возникла ситуация, связанная с северокорейской провокацией", — сказал чиновник.

Напомним, ранее вооруженный инцидент на Корейском полуострове произошел 23 ноября 2010 в районе острова Енпхендо в Желтом море, где проходит спорная линия раздела между КНДР и Южной Кореей. По сообщениям из Сеула, остров был подвергнут артобстрелу со стороны Северной Кореи, и южане открыли ответный огонь.