В Молдову за $5 тыс.: десятерых мужчин вместо парома на Днестре ждали пограничники

По информации пограничников, на всех разоблаченных мужчин составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы. В частности, за помощь в выезде из Украины каждый из них должен был заплатить по 5 тысяч долларов.

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В Винницкой области пограничники разоблачили 10 беглецов из разных областей, которые хотели незаконно покинуть территорию Украины на лодке. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

За такое путешествие мужчины призывного возраста должны были заплатить 5 тысяч долларов с человека. Задержали их недалеко от госграницы на берегу реки Днестр.

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Пограничники говорят, что лодка должна была приплыть за уклонистами из Молдовы, однако вместо нее мужчин ожидал наряд Могилев-Подольского пограничного отряда.

Как выяснилось, о такой возможности покинуть Украину беглецы узнали из интернета. Они нашли Telegram-канал, в котором злоумышленники предлагали уклонистам выехать в другое государство интересным способом.

Так, мужчины получили рекомендации, согласно которым должны были в темное время суток прибыть в один из приграничных населенных пунктов.

Заплатить за "билет" в другую страну уклонисты должны были после завершения поездки. На всех разоблаченных мужчин составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, 27 декабря в Госпогранслужбе сообщали, что задержали 16 мужчин, которые пытались незаконно выехать в Словакию. Они пытались пересечь границу как группами, так и по одному.

Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая помогала военнообязанным мужчинам бежать из Украины через Приднестровье в Молдову. Сумма услуг составляла до 5 тысяч долларов.