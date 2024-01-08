"Вот такая вот фишка": россияне сняли видеообзор украинского БПЛА, оснащенного шрапнелью

Оккупанты разобрали украинский беспилотник и обнаружили, что он оснащен боевой частью SWD для FPV дронов-камикадзе с увеличенным фугасным эффектом.

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Россияне сняли обзор украинского дрона, оснащенного шрапнелью. Видео появилось в пабликах РФ, а также Telegram-канале "Хлопок".

Во время "распаковки" украинского БпЛА оккупанты констатировали, что средство оснащено поражающими элементами и способно поражать небронированную технику и легкие полевые сооружения.

"Вот такая вот фишка. Все шрапнелью забито... Производство вот: FRAG 06-1480. Весом 1,3 кг", — выяснили россияне.

Известно, что данный тип беспилотников оснащен боевой частью SWD для FPV дронов-камикадзе (комплекты для снаряжения в полевых условиях).

Дрон, оснащенный боевой частью SWD для FPV дронов-камикадзе

В модели применен тип боеприпаса 1,3 кг с увеличенным фугасным эффектом и проникающим действием осколков.

Дрон оснащен боевой частью SWD для FPV дронов-камикадзе

Этот дрон используют против небронированной техники, помещений, легких полевых сооружений и мест открытого хранения БК.

Напомним, Фокус со ссылкой на слова полковника Дениса Смажного из командования Воздушных сил Украины, уже писал, что РФ не остановится на имеющемся ракетном вооружении. Враг постоянно дорабатывает боеприпасы.

Российские войска быстро учатся. Если раньше они запускали крылатые ракеты на высоте около километра, что позволяло их быстрее и легче обнаруживать, то сейчас они пускают ракеты на малых высотах, чтобы усложнить обнаружение. В частности, массово применяют дроны-камикадзе "Шахед".

Ранее сообщалось, что на российские Су-57 может быть установлена ракета класса "воздух-воздух" Р-37М, которая якобы способна поражать цели на дистанции до 300 км.