Тайвань объявил воздушную тревогу: КНР запустила над островом ракету со спутником (фото)

По словам главы МИД Тайваня, ракетоноситель пролетел над южной частью острова. Гражданам на мобильные телефоны пришло сообщение о возможном воздушном налете. В китайских госСМИ поведали, что запущенный спутник будет отслеживать загадочные временные явления во Вселенной.

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9 января в мобильных телефонах граждан по всей территории острова Тайвань появились предупреждения о возможном авианалете. Этому предшествовал запуск китайского спутника в воздушном пространстве КНР, что произошло на фоне растущей напряженности между Тайбэем и Пекином. Об этом сообщает The Daily Mail.

Воздушная тревога в Тайване Воздушная тревога в Тайване

Президентское предупреждение было разослано на мобильные телефоны жителей, которых предупредили о пролете ракеты и попросили побеспокоиться о личной безопасности. Воздушную тревогу объявили спустя несколько минут после того, как власти КНР заявили об успешном запуске спутника Einstein Probe с космодрома Сичан (юго-запад провинции Сычуань).

По государственному телевидению сообщили, что пуск произведен с помощью носителя Long March-2C, и что спутник удачно вывели на орбиту. Заранее об этом не сообщалось, и никаких подробностей не было.

Случай с объявленной воздушной тревогой во вторник, 9 января, произошел лишь за несколько дней до президентских и парламентских выборов. В субботу жители Тайваня, как утверждают в Китае, будут выбирать между войной и миром.

Ракетоноситель Long March-2C Фото: X (Twitter)

Пекин рассматривает Тайвань, расположенный примерно в 160 км от восточного побережья КНР, как мятежную провинцию, которая должна перейти под его контроль.

Тайвань на карте

По данным государственного информационного агентства "Синьхуа", запущенный китайский спутник будет "отслеживать загадочные временные явления во Вселенной, которые напоминают мерцания фейерверков". Это необходимо, чтобы раскрыть малоизвестные аспекты космоса, сообщили журналисты.

Воздушная тревога прозвучала во время пресс-конференции министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву.

"Это то, с чем мы долго боролись. Что касается правительства Тайваня, наши военные готовы справиться с любой чрезвычайной ситуацией", — сказал Ву в ответ на вопрос о спутнике и возможных провокациях со стороны КНР.

Он упомянул о том, что ракета-носитель спутника пролетела над южной частью Тайваня, но подробностей не привел.

Ведущий кандидат в президенты Тайваня Уильям Лай заявил, что он надеется на возобновление диалога после почти восьми лет полного отказа со стороны Пекина. Китай как условие для возобновления контактов требует, чтобы руководство Тайваня отказалось от своих претензий на владение островом.

Напомним, что, по оценкам Bloomberg, война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн или 10% мирового ВВП.

Также сообщалось, что СМИ выяснили, как коррупция уничтожает армию Китая: ракеты заправляют водой, а не топливом.