Не дороже 150 тысяч: США хотят разработать дешевую дальнобойную крылатую ракету

Производство боеприпаса предусматривает массовое производство и доступность ракеты для союзников и партнеров Соединенных Штатов.

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Инновационное подразделение армии США Air Force Research Laboratory (AFWERX) стремится получить недорогую крылатую ракету стоимостью 150 000 долларов США за единицу. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

В рамках программы Design Sprint and Challenge команды используют опыт технических сообществ для того, чтобы получить относительно недорогую дозвуковую крылатую ракету с дальностью поражения до 926 км (500 морских миль). Стоимость в 150 тысяч должна достигаться при оптовом заказе.

Кроме этого результат работы команд должен быть масштабируемым и доступным для стран-партнеров и союзников США.

Первая фаза программы состоялась осенью 2023 года, а вторая должна начаться в начале 2024 года. Она будет касаться демонстрации, размещения оружия, а также изготовления систем и испытательного стенда для дальнейшего производства. В AFWERX отметили, что они предоставили рекомендации по логистике и структуре встреч команд разработчиков, чтобы процесс шел бесперебойно.

Сейчас в департаменте Воздушных сил США параллельно продолжается 50 конкурсов, которые ведет AFWERX. Также отмечается, что в проекте разработки ракеты участвуют специалисты из:

Массачусетского технологического института;

Кампуса национальной безопасности Канзас-Сити;

Национальной лаборатории Сандии;

Технологического научно-исследовательского института Джорджии;

Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса;

Различных компаний.

Напомним, 10 января в Харьковской облпрокуратуре назвали две версии происхождения ракеты, которой враг бил по Харькову.

10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.