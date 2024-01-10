Не дороже 150 тысяч: США хотят разработать дешевую дальнобойную крылатую ракету
Производство боеприпаса предусматривает массовое производство и доступность ракеты для союзников и партнеров Соединенных Штатов.
Инновационное подразделение армии США Air Force Research Laboratory (AFWERX) стремится получить недорогую крылатую ракету стоимостью 150 000 долларов США за единицу. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
В рамках программы Design Sprint and Challenge команды используют опыт технических сообществ для того, чтобы получить относительно недорогую дозвуковую крылатую ракету с дальностью поражения до 926 км (500 морских миль). Стоимость в 150 тысяч должна достигаться при оптовом заказе.
Кроме этого результат работы команд должен быть масштабируемым и доступным для стран-партнеров и союзников США.
Первая фаза программы состоялась осенью 2023 года, а вторая должна начаться в начале 2024 года. Она будет касаться демонстрации, размещения оружия, а также изготовления систем и испытательного стенда для дальнейшего производства. В AFWERX отметили, что они предоставили рекомендации по логистике и структуре встреч команд разработчиков, чтобы процесс шел бесперебойно.
Сейчас в департаменте Воздушных сил США параллельно продолжается 50 конкурсов, которые ведет AFWERX. Также отмечается, что в проекте разработки ракеты участвуют специалисты из:
- Массачусетского технологического института;
- Кампуса национальной безопасности Канзас-Сити;
- Национальной лаборатории Сандии;
- Технологического научно-исследовательского института Джорджии;
- Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса;
- Различных компаний.
Напомним, 10 января в Харьковской облпрокуратуре назвали две версии происхождения ракеты, которой враг бил по Харькову.
10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.