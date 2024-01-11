Есть вопросы: Зеленский высказался об украинцах, которые незаконно пересекли границу (видео)

По словам Владимира Зеленского, есть вопросы к тем мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, не служат и не платят налоги. В частности, работающие люди так же защищают государство, и в этом есть необходимость.

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Мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, должны быть в Украине. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал общаясь с журналистами во время своего визита в Таллинн.

В частности, у президента спросили, должна ли Эстония передать Украине военнообязанных украинцев, которые живут на территории Эстонии.

По словам Зеленского, есть вопросы к тем мужчинам, которые выехали из Украины незаконным путем. Собственно, в начале военного вторжения, те кто выезжал и спасался, не знал, что будет завтра.

Несмотря на это, за почти два года войны Украина вернула половину от тех территорий, которые российская армия захватила в начале полномасштабного вторжения.

"Два года бьются наши ребята. И в это время, я скажу вам откровенно, есть люди, которые вне правил или вне закона пересекали границу. Это вопрос к этим людям, к этим мужчинам", — сказал Зеленский.

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Так, мужчины призывного возраста должны быть в Украине и помогать. Зеленский отметил, что речь идет не о том, что кто-то должен или не должен быть на фронте. По его словам, на содержание одного военного требуется 6-8 налогоплательщиков. Следовательно, люди, которые работают в Украине, так же защищают государство, и в этом есть необходимость.

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Так, существуют вопросы к тем мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, не служат и не платят налоги.

"Или мы граждане, которые на фронте, или мы граждане, которые работают и платят налоги, потому что не будет денег на военного, а не будет на военного денег — не будет военного, некому будет защищать Украину", — сказал президент.

Напомним, 10 января журналисты сообщили, что в Киеве усилили мобилизационные мероприятия. В частности, с начала полномасштабного вторжения России правоохранители зарегистрировали 86 уголовных производств в отношении мужчин, которые решили уклониться от службы. Больше всего, а именно 61 дело, было зарегистрировано в прошлом году.

Также в Польше сообщили, что не будут депортировать украинцев призывного возраста, однако готовы создать условия, которые позволят им самостоятельно вернуться в Украину.